Мужчина открывает таблетки
Мужчина открывает таблетки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:30

Самое опасное лекарство в аптечке: чем может обернуться привычная таблетка

Врач Мясников предупредил о смертельных рисках бесконтрольного приёма аспирина

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" поделился мнением о препарате, который, по его словам, представляет наибольшую угрозу для здоровья россиян.

Почему аспирин опасен

По словам специалиста, именно аспирин становится причиной наибольшего числа летальных исходов, связанных с приёмом лекарств. Несмотря на то что во многих странах его назначают пациентам с риском тромбоза или опасным сужением сосудов, бесконтрольное употребление препарата может обернуться тяжёлыми последствиями, включая внутренние кровотечения.

"Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин", — отметил Мясников.

Он подчеркнул, что любой медикамент, даже привычный и доступный, требует назначения врача и контроля дозировки.

Вредные пищевые привычки

Мясников также обратил внимание на образ жизни россиян. По его словам, частое употребление калорийной и тяжёлой пищи, особенно в сочетании с малоподвижностью, сокращает продолжительность жизни.

Он заявил, что люди, любящие поесть пельмени перед телевизором, могут не дожить до старости.

Что важно помнить

Специалисты рекомендуют относиться к приёму лекарств максимально ответственно, избегать самолечения и консультироваться с врачом перед началом курса даже привычных препаратов. А формирование здоровых пищевых привычек и отказ от злоупотребления жирной и тяжёлой пищей помогает снизить риски развития хронических заболеваний и продлить активное долголетие.

