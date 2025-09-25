Таблетка под запретом: как привычный аспирин превращается в ловушку для будущих мам
Беременность — особый период, когда к любым лекарствам нужно относиться максимально осторожно. Даже привычные препараты, которые многие считают безопасными, могут повлиять на состояние женщины и будущего ребёнка. Одним из таких средств является аспирин.
Гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с "Радио 1" предупредила, что бесконтрольный приём этого препарата в период ожидания малыша может быть небезопасным.
"Люди увлекаются аспирином, пьют без разбора. Я бы как раз против аспирина выступила. Это не такой безопасный препарат, у него есть побочный эффект в виде разжижения крови. Поэтому с этим во время беременности надо быть осторожным", — сказала гинеколог Любовь Ерофеева.
Эксперт подчеркнула, что при любых недомоганиях беременным важно консультироваться со специалистом, а не заниматься самолечением.
Аспирин и беременность: что важно знать
Аспирин часто используется для снижения температуры, облегчения боли или профилактики тромбозов. Но во время беременности он может повлиять на свёртываемость крови и увеличить риск осложнений. Особенно осторожными стоит быть на поздних сроках, когда изменяется нагрузка на сосуды и плаценту.
При этом врачи назначают аспирин в особых случаях — например, при риске преэклампсии. Но такие решения принимаются строго индивидуально и только под наблюдением.
Сравнение: препараты при беременности
|Категория
|Когда применяются
|Риски
|Альтернатива
|Аспирин
|Снижение боли, температуры, профилактика тромбов
|Разжижение крови, риск кровотечений
|Только по назначению врача
|Парацетамол
|Снижение температуры и боли
|При передозировке — нагрузка на печень
|Разрешён в допустимых дозах
|Ибупрофен
|Обезболивающее и жаропонижающее
|Не рекомендуется в 3-м триместре
|Допускается в 1-2 триместре под контролем
Советы шаг за шагом
-
При недомогании не спешите пить таблетки — сначала измерьте температуру и отдохните.
-
Обсудите с врачом любые препараты, даже те, что кажутся безобидными.
-
Используйте дополнительные методы профилактики: витамины для беременных, правильное питание, прогулки на свежем воздухе.
-
Сделайте прививку от гриппа, чтобы снизить риск осложнений от вирусных инфекций.
-
При симптомах простуды выбирайте безопасные средства — тёплое питьё, увлажнение воздуха, натуральные ингаляции.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Самолечение аспирином → риск кровотечений, осложнений беременности → консультация и индивидуальная схема у врача.
-
Игнорирование температуры и боли → развитие осложнений инфекции → своевременное обращение в клинику.
-
Приём случайных обезболивающих → негативное влияние на плод → использование препаратов, разрешённых при беременности.
FAQ
Как выбрать безопасное средство при простуде во время беременности?
Лучше всего согласовать лечение с врачом. Обычно допускается парацетамол, обильное питьё и поддержка организма без сильных медикаментов.
Сколько стоит прививка от гриппа для беременных?
В государственных поликлиниках вакцинация проводится бесплатно. В частных клиниках цена варьируется от 800 до 2000 рублей.
Что лучше при боли — аспирин или парацетамол?
При беременности предпочтительнее парацетамол в рекомендуемой дозировке.
