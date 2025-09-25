Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Таблетки
Опубликована сегодня в 0:15

Таблетка под запретом: как привычный аспирин превращается в ловушку для будущих мам

Гинеколог Ерофеева: аспирин во время беременности опасен из-за разжижения крови

Беременность — особый период, когда к любым лекарствам нужно относиться максимально осторожно. Даже привычные препараты, которые многие считают безопасными, могут повлиять на состояние женщины и будущего ребёнка. Одним из таких средств является аспирин.

Гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с "Радио 1" предупредила, что бесконтрольный приём этого препарата в период ожидания малыша может быть небезопасным.

"Люди увлекаются аспирином, пьют без разбора. Я бы как раз против аспирина выступила. Это не такой безопасный препарат, у него есть побочный эффект в виде разжижения крови. Поэтому с этим во время беременности надо быть осторожным", — сказала гинеколог Любовь Ерофеева.

Эксперт подчеркнула, что при любых недомоганиях беременным важно консультироваться со специалистом, а не заниматься самолечением.

Аспирин и беременность: что важно знать

Аспирин часто используется для снижения температуры, облегчения боли или профилактики тромбозов. Но во время беременности он может повлиять на свёртываемость крови и увеличить риск осложнений. Особенно осторожными стоит быть на поздних сроках, когда изменяется нагрузка на сосуды и плаценту.

При этом врачи назначают аспирин в особых случаях — например, при риске преэклампсии. Но такие решения принимаются строго индивидуально и только под наблюдением.

Сравнение: препараты при беременности

Категория Когда применяются Риски Альтернатива
Аспирин Снижение боли, температуры, профилактика тромбов Разжижение крови, риск кровотечений Только по назначению врача
Парацетамол Снижение температуры и боли При передозировке — нагрузка на печень Разрешён в допустимых дозах
Ибупрофен Обезболивающее и жаропонижающее Не рекомендуется в 3-м триместре Допускается в 1-2 триместре под контролем

Советы шаг за шагом

  1. При недомогании не спешите пить таблетки — сначала измерьте температуру и отдохните.

  2. Обсудите с врачом любые препараты, даже те, что кажутся безобидными.

  3. Используйте дополнительные методы профилактики: витамины для беременных, правильное питание, прогулки на свежем воздухе.

  4. Сделайте прививку от гриппа, чтобы снизить риск осложнений от вирусных инфекций.

  5. При симптомах простуды выбирайте безопасные средства — тёплое питьё, увлажнение воздуха, натуральные ингаляции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Самолечение аспирином → риск кровотечений, осложнений беременности → консультация и индивидуальная схема у врача.

  • Игнорирование температуры и боли → развитие осложнений инфекции → своевременное обращение в клинику.

  • Приём случайных обезболивающих → негативное влияние на плод → использование препаратов, разрешённых при беременности.

FAQ

Как выбрать безопасное средство при простуде во время беременности?
Лучше всего согласовать лечение с врачом. Обычно допускается парацетамол, обильное питьё и поддержка организма без сильных медикаментов.

Сколько стоит прививка от гриппа для беременных?
В государственных поликлиниках вакцинация проводится бесплатно. В частных клиниках цена варьируется от 800 до 2000 рублей.

Что лучше при боли — аспирин или парацетамол?
При беременности предпочтительнее парацетамол в рекомендуемой дозировке.

