Таблетка под запретом: как привычный аспирин превращается в ловушку для будущих мам

Беременность — особый период, когда к любым лекарствам нужно относиться максимально осторожно. Даже привычные препараты, которые многие считают безопасными, могут повлиять на состояние женщины и будущего ребёнка. Одним из таких средств является аспирин.

Гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с "Радио 1" предупредила, что бесконтрольный приём этого препарата в период ожидания малыша может быть небезопасным.

"Люди увлекаются аспирином, пьют без разбора. Я бы как раз против аспирина выступила. Это не такой безопасный препарат, у него есть побочный эффект в виде разжижения крови. Поэтому с этим во время беременности надо быть осторожным", — сказала гинеколог Любовь Ерофеева.

Эксперт подчеркнула, что при любых недомоганиях беременным важно консультироваться со специалистом, а не заниматься самолечением.

Аспирин и беременность: что важно знать

Аспирин часто используется для снижения температуры, облегчения боли или профилактики тромбозов. Но во время беременности он может повлиять на свёртываемость крови и увеличить риск осложнений. Особенно осторожными стоит быть на поздних сроках, когда изменяется нагрузка на сосуды и плаценту.

При этом врачи назначают аспирин в особых случаях — например, при риске преэклампсии. Но такие решения принимаются строго индивидуально и только под наблюдением.

