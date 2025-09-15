Аспирин не яд: профессор развеял главный миф о популярном препарате

Аспирин уже более ста лет остаётся одним из самых известных и широко используемых препаратов. Однако вокруг него накопилось множество мифов, включая утверждения о его смертельной опасности. Профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в интервью "Национальной службе новостей" опроверг такие заявления и объяснил, в чём кроется реальная польза и риск этого лекарства.

Лекарство, спасшее миллионы

По словам специалиста, аспирин нельзя назвать смертельно опасным препаратом: он помог спасти миллионы жизней и продолжает применяться в медицине, особенно в кардиологии — для профилактики тромбозов и снижения риска инфарктов.

"Аспирин спас миллионы жизней и продолжает оставаться важным инструментом в медицинской практике при условии правильного назначения", — отметил Продеус.

Когда аспирин опасен

Да, аспирин способен повышать риск кровотечений, но это характерно и для многих других медикаментов. Основное условие его безопасного применения — врачебный контроль и учёт индивидуальных противопоказаний.

Профессор подчеркнул: не существует абсолютно безопасных или абсолютно опасных лекарств, всё зависит от корректности их назначения и соблюдения дозировок.

Итог

Аспирин не стоит воспринимать как универсальное средство или как яд. Это эффективный препарат, который требует грамотного назначения и медицинского наблюдения. Самолечение же может обернуться проблемами, как и в случае с любыми другими лекарствами.