Домашние заготовки под запретом: аспирин в банке разрушает желудок и почки

Многие хозяйки по привычке кладут таблетку аспирина в банки с огурцами или помидорами, считая, что это помогает увеличить срок хранения. Однако такая практика может быть опасна для здоровья. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала в беседе с "Москвой 24", чем грозит употребление консервированных продуктов с лекарственными препаратами и почему аспирин нельзя использовать в качестве консерванта.

"Если регулярно на протяжении всей зимы употреблять домашние огурцы и помидоры с аспирином, пострадает прежде всего желудочно-кишечный тракт. Дело может дойти вплоть до развития гастрита, желудочных кровотечений и язв", — предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Аспирин в банке — не безопасный консервант

Аспирин (ацетилсалициловая кислота) — это лекарственное средство, а не пищевая добавка. Его основное назначение — разжижать кровь, снимать воспаление и снижать температуру. Использование препарата для продления срока годности заготовок и предотвращения брожения — распространённая, но опасная ошибка.

"Препарат в медицинских целях можно принимать только по назначению специалиста", — подчеркнула Чернышова.

Добавленный в рассол аспирин действительно создаёт кислую среду, что препятствует размножению бактерий. Но в сочетании с солями и кислотами он начинает активно раздражать слизистые желудка и кишечника. При регулярном употреблении таких консервов возможны воспаления, эрозии и даже язвы желудка.

Как аспирин влияет на организм

Главная опасность заключается в том, что аспирин разрушает естественную защиту слизистой оболочки ЖКТ. Он блокирует ферменты, отвечающие за выработку защитной слизи, из-за чего желудочный сок и желчь начинают повреждать стенки органов.

Долгое употребление продуктов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, может привести к:

хроническому гастриту;

язвенной болезни;

желудочным кровотечениям;

тошноте и болям в животе;

нарушению работы почек.

"Такие закрутки будут воздействовать на почки, что грозит развитием болезней органа", — отметила врач.

Опасность для детей и аллергиков

Особенно опасен аспирин для детей. Врач напомнила, что препарат противопоказан в возрасте до 10 лет.

"Детям в возрасте до 10 лет принимать аспирин противопоказано, иначе они могут столкнуться с синдромом Рея", — подчеркнула Чернышова.

Синдром Рея — редкое, но крайне тяжёлое заболевание, при котором поражаются печень и мозг. Оно может развиться даже после однократного приёма аспирина при вирусной инфекции.

Кроме того, употребление продуктов с аспирином может вызвать аллергическую реакцию у людей с непереносимостью препарата. Симптомы включают кожную сыпь, отёк, затруднение дыхания и сильную головную боль.

Мнение эксперта в области биотехнологий

Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок подтвердил, что аспирин действительно создаёт кислую среду, похожую на уксусную.

"Аспирин — это лекарственный препарат, который создаёт кислую среду, похожую на уксусную. С одной стороны, он помогает предотвратить брожение и вздутие крышек, а с другой — для регулярно употребляющих такие овощи он становится неэффективным препаратом для лечения заболеваний и вызывает аллергию у тех, кто уже страдает непереносимостью этого препарата", — пояснил доцент Георгий Суслянок.

По его словам, регулярное употребление консервов с аспирином приводит к снижению терапевтического эффекта препарата. Если человек впоследствии принимает его по назначению врача, лекарство может просто не сработать.

Таким образом, ложная экономия и желание продлить срок хранения заготовок могут привести к тому, что полезные свойства овощей обернутся вредом.

Таблица: аспирин против натуральных консервантов