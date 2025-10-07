Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:26

Домашние заготовки под запретом: аспирин в банке разрушает желудок и почки

Врач Чернышова: употребление консервов с аспирином может привести к кровотечениям и поражению почек

Многие хозяйки по привычке кладут таблетку аспирина в банки с огурцами или помидорами, считая, что это помогает увеличить срок хранения. Однако такая практика может быть опасна для здоровья. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала в беседе с "Москвой 24", чем грозит употребление консервированных продуктов с лекарственными препаратами и почему аспирин нельзя использовать в качестве консерванта.

"Если регулярно на протяжении всей зимы употреблять домашние огурцы и помидоры с аспирином, пострадает прежде всего желудочно-кишечный тракт. Дело может дойти вплоть до развития гастрита, желудочных кровотечений и язв", — предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Аспирин в банке — не безопасный консервант

Аспирин (ацетилсалициловая кислота) — это лекарственное средство, а не пищевая добавка. Его основное назначение — разжижать кровь, снимать воспаление и снижать температуру. Использование препарата для продления срока годности заготовок и предотвращения брожения — распространённая, но опасная ошибка.

"Препарат в медицинских целях можно принимать только по назначению специалиста", — подчеркнула Чернышова.

Добавленный в рассол аспирин действительно создаёт кислую среду, что препятствует размножению бактерий. Но в сочетании с солями и кислотами он начинает активно раздражать слизистые желудка и кишечника. При регулярном употреблении таких консервов возможны воспаления, эрозии и даже язвы желудка.

Как аспирин влияет на организм

Главная опасность заключается в том, что аспирин разрушает естественную защиту слизистой оболочки ЖКТ. Он блокирует ферменты, отвечающие за выработку защитной слизи, из-за чего желудочный сок и желчь начинают повреждать стенки органов.

Долгое употребление продуктов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, может привести к:

  • хроническому гастриту;

  • язвенной болезни;

  • желудочным кровотечениям;

  • тошноте и болям в животе;

  • нарушению работы почек.

"Такие закрутки будут воздействовать на почки, что грозит развитием болезней органа", — отметила врач.

Опасность для детей и аллергиков

Особенно опасен аспирин для детей. Врач напомнила, что препарат противопоказан в возрасте до 10 лет.

"Детям в возрасте до 10 лет принимать аспирин противопоказано, иначе они могут столкнуться с синдромом Рея", — подчеркнула Чернышова.

Синдром Рея — редкое, но крайне тяжёлое заболевание, при котором поражаются печень и мозг. Оно может развиться даже после однократного приёма аспирина при вирусной инфекции.

Кроме того, употребление продуктов с аспирином может вызвать аллергическую реакцию у людей с непереносимостью препарата. Симптомы включают кожную сыпь, отёк, затруднение дыхания и сильную головную боль.

Мнение эксперта в области биотехнологий

Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок подтвердил, что аспирин действительно создаёт кислую среду, похожую на уксусную.

"Аспирин — это лекарственный препарат, который создаёт кислую среду, похожую на уксусную. С одной стороны, он помогает предотвратить брожение и вздутие крышек, а с другой — для регулярно употребляющих такие овощи он становится неэффективным препаратом для лечения заболеваний и вызывает аллергию у тех, кто уже страдает непереносимостью этого препарата", — пояснил доцент Георгий Суслянок.

По его словам, регулярное употребление консервов с аспирином приводит к снижению терапевтического эффекта препарата. Если человек впоследствии принимает его по назначению врача, лекарство может просто не сработать.

Таким образом, ложная экономия и желание продлить срок хранения заготовок могут привести к тому, что полезные свойства овощей обернутся вредом.

Таблица: аспирин против натуральных консервантов

Средство Действие Последствия при употреблении Альтернатива
Аспирин Подавляет брожение, создаёт кислую среду Раздражает слизистую, вызывает гастрит и аллергию Использовать уксус, лимонную кислоту, соль
Уксус Натуральный консервант, замедляет рост бактерий При умеренном количестве безопасен Добавлять 1-2 ст. ложки на литр рассола
Соль и сахар Поддерживают естественное брожение, вытягивают влагу При избытке повышают давление, но не опасны Оптимизировать концентрацию
Лимонный сок или кислота Натуральный источник кислоты Не раздражает желудок в малых дозах Можно комбинировать с солью

Советы шаг за шагом: как безопасно консервировать овощи

  1. Используйте только пищевые кислоты. Подойдут уксус, лимонный сок или лимонная кислота.

  2. Стерилизуйте банки и крышки. Это главный способ избежать брожения и плесени.

  3. Соблюдайте пропорции соли и сахара. Избыток соли портит вкус, а её недостаток повышает риск порчи.

  4. Добавляйте специи. Чеснок, горчица, перец и гвоздика обладают природным антимикробным действием.

  5. Храните заготовки в прохладном месте. Оптимальная температура — от +3 до +10 °C.

  6. Не используйте лекарства. Ни аспирин, ни другие препараты не предназначены для кулинарии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Добавление аспирина в рассол.
    Последствие: Раздражение ЖКТ, потеря эффективности препарата.
    Альтернатива: Натуральные консерванты — уксус, соль, лимонная кислота.

  • Ошибка: Хранение банок без стерилизации.
    Последствие: Брожение, вздутие крышек.
    Альтернатива: Термическая обработка банок перед закаткой.

  • Ошибка: Давать консервы с аспирином детям.
    Последствие: Риск синдрома Рея и аллергий.
    Альтернатива: Готовить овощи без лекарственных добавок.

А что если аспирин использовался раньше?

Многие вспоминают, что ещё десятилетия назад аспирин действительно добавляли в заготовки, и никто не жаловался. Однако в прошлом врачи не знали о долгосрочных последствиях регулярного употребления ацетилсалициловой кислоты. Сегодня известно, что даже малые дозы при систематическом приёме способны вызвать эрозивные изменения желудка. Поэтому старый способ продления срока годности больше не считается безопасным.

Мифы и правда

Миф 1. Аспирин заменяет уксус при консервировании.
Правда: Уксус — пищевая кислота, а аспирин — лекарство, не предназначенное для употребления в рассоле.

Миф 2. Маленькая доза аспирина не навредит.
Правда: Даже одна таблетка в банке создаёт высокую кислотность, раздражающую желудок.

Миф 3. Наши бабушки делали так, и всё было хорошо.
Правда: Ранее просто не связывали хронические гастриты и язвы с такой привычкой.

FAQ

Можно ли заменить аспирин натуральными продуктами?
Да, уксус, лимонная кислота и соль прекрасно справляются с консервированием.

Что делать, если уже заготовлены банки с аспирином?
Лучше не употреблять их регулярно. При признаках порчи или осадка — выбросить.

Можно ли использовать аспирин при стерилизации варенья?
Нет. Кислая среда и сахар уже являются естественными консервантами.

