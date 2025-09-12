Таблетка от боли и температуры, которая может закончиться кровотечением

Аспирин десятилетиями считался универсальным средством "от всего" — от боли и температуры до профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако сегодня врачи всё чаще предупреждают о рисках, связанных с его применением. В эфире программы "О самом главном" доктор и телеведущий Александр Мясников назвал этот препарат наиболее опасным для здоровья россиян.

В чем заключается опасность

Аспирин обладает выраженным кроворазжижающим действием. Именно это свойство долгое время считалось его главным преимуществом, так как препарат помогал снижать риск образования тромбов. Но вместе с тем регулярный прием лекарства может обернуться тяжелыми последствиями.

"Аспирин отличается кроворазжижающими свойствами, что может привести к сильным кровотечениям, в том числе, в желудке, и кровоизлиянию в мозг", — подчеркнул Мясников.

Международный опыт

Во многих странах врачи больше не назначают аспирин для профилактики инфаркта или инсульта без строгих показаний. Причина в том, что потенциальный вред от осложнений нередко превышает пользу. В то же время в России препарат продолжает широко использоваться, зачастую — по привычке и без достаточного контроля.

Когда стоит быть осторожным

Особенно опасен бесконтрольный прием аспирина для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, склонностью к кровотечениям или при одновременном использовании других препаратов, влияющих на свертываемость крови. В таких случаях риск осложнений многократно возрастает.

Итог

Аспирин — не безобидное средство, а серьезный медикамент, требующий осторожного обращения. Его можно применять только по назначению врача и с учетом всех противопоказаний. Современный подход в медицине заключается в том, чтобы подбирать более безопасные аналоги и не использовать препарат без необходимости.