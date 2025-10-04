Пробка в раковине уходит после трёх таблеток: лайфхак с аптечкой

Засор в раковине или ванне — одна из самых распространённых бытовых проблем. Вода начинает уходить медленнее, появляется неприятный запах, а пользоваться сантехникой становится неудобно. Чаще всего в такой ситуации люди либо тратят деньги на дорогие средства из магазина, либо сразу звонят сантехнику. Но есть простой и бюджетный способ справиться с неприятностью — с помощью обычного аспирина.

Почему именно аспирин

Ацетилсалициловая кислота, основа всем известного препарата, обладает выраженными кислотными свойствами. При взаимодействии с органическими отложениями она разрушает их структуру и помогает растворить пробку. Чаще всего засоры образуются из-за остатков пищи, мыла, жира и волос — именно с такими загрязнениями аспирин справляется лучше всего.

Что понадобится

3-5 таблеток аспирина;

стакан столового уксуса (200 мл);

вантуз;

2 литра кипятка.

Пошаговый алгоритм очистки

Поместите несколько таблеток аспирина на решётку сливного отверстия. Аккуратно залейте таблетки стаканом уксуса. Подождите 10-15 минут, пока пройдёт химическая реакция. В процессе выделяется углекислота, которая создаёт давление и способствует разрушению засора. Используйте вантуз: механические движения помогут протолкнуть размягчённые остатки дальше по трубе. Завершающий этап — промывка трубы кипятком. Горячая вода смоет растворённые частицы и восстановит нормальную проходимость.

Преимущества метода

Экономичность. Несколько таблеток аспирина и немного уксуса стоят в разы дешевле специализированной химии.

Безопасность. В отличие от агрессивных средств для труб, смесь аспирина и уксуса не повреждает трубы и не выделяет токсичных испарений.

Универсальность. Подходит для большинства бытовых засоров и может использоваться многократно.

Сравнение: аспирин и бытовая химия