Кровотечение и язва: врачи предупреждают об опасности популярного лекарства

Аспирин, который многие привыкли считать безопасным средством от головной боли или "таблеткой для сердца", может нести серьёзные риски. Об этом напомнили специалисты, в том числе кардиолог Андрей Кондрахин и врач, телеведущий Александр Мясников. Их мнение совпадает: механизм действия ацетилсалициловой кислоты способен провоцировать язвообразование и угрожать жизни пациентов.

Как действует аспирин

Ацетилсалициловая кислота блокирует выработку простагландинов — веществ, которые защищают слизистую желудка. В результате внутренние стенки пищеварительного тракта становятся уязвимыми и появляются условия для образования язв.

Кроме того, аспирин влияет на тромбоциты — клетки крови, которые отвечают за остановку кровотечений. В норме они быстро "склеиваются" в месте повреждения сосуда, образуя пробку. Но препарат подавляет этот процесс, из-за чего кровотечения становятся опасно продолжительными.

Чем это грозит

"Язва, в свою очередь, может быть причиной молниеносного кровотечения. В пищеварительной системе проходят большие артерии и вены. Желудочно-кишечное кровотечение массивное, поэтому может привести к смерти. Когда начинается повреждение сосуда, первыми внедряются тромбоциты. Они приклеиваются друг к другу, образуя тромб. Аспирин не даёт им это делать, и кровотечение не останавливается", — объяснил врач Кондрахин.

Таким образом, даже небольшая язва при приёме аспирина может обернуться тяжёлым осложнением.

Почему важно быть осторожным

Многие пациенты принимают аспирин самостоятельно, не учитывая возможные побочные эффекты. Но препараты, влияющие на систему кровообращения, должны назначаться врачом и только при наличии показаний. В противном случае риск осложнений превышает потенциальную пользу.

Кардиологи напоминают: у аспирина есть важная роль в профилактике инфарктов и инсультов, но принимать его "для здоровья" без обследования — опасно. Особенно осторожными должны быть люди с заболеваниями желудка и кишечника.

Три интересных факта