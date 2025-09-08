Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Витамины
Витамины
© commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink is licensed under Creative Commons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Unported
Опубликована сегодня в 0:13

Убивает больше всех: почему аспирин оказался смертельным препаратом

Врач Мясников назвал аспирин самым опасным препаратом в России

Аспирин, который многие привыкли считать безобидным препаратом "от головы и сердца", может быть смертельно опасен. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Почему аспирин опасен

По словам медика, именно этот препарат чаще других становится причиной смертельных случаев среди россиян.

"Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин", — подчеркнул Мясников.

Что говорят мировые практики

Во многих странах врачи уже отказались назначать аспирин пациентам, если у них нет серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем рискуют пациенты

Аспирин обладает свойством разжижать кровь. Это может привести к тяжёлым последствиям:

  • внутричерепные кровоизлияния,

  • интенсивные кровотечения, представляющие угрозу для жизни.

