Раковые клетки
Раковые клетки
© https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer) is licensed under public domain
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:41

Таблетка из домашней аптечки обошла дорогие препараты: открытие в онкологии

Каролинский институт: аспирин снижает риск рецидива рака толстой кишки

Учёные из Швеции представили данные, которые могут изменить подход к лечению и профилактике рецидивов рака толстой кишки. Обычный аспирин, известный большинству как средство от температуры и боли, продемонстрировал удивительные свойства при определённых генетических условиях. Исследование стало обсуждаемым событием на крупнейших медицинских площадках, так как речь идёт о простом и доступном препарате, способном значительно повлиять на прогноз болезни.

Суть открытия

Команда специалистов Каролинского института в Стокгольме исследовала более трёх тысяч пациентов из скандинавских стран. Выяснилось, что у значительной части больных выявлена мутация в гене PI3K. Этот ген играет важную роль в развитии опухолей толстой кишки. Именно здесь аспирин проявил себя максимально эффективно.

"Если у пациента была эта мутация, риск рецидива опухоли снижался более чем на 50 процентов. Это огромный эффект", — отметила ведущий автор исследования Анна Мартлингова.

Препарат снижал воспаление, блокировал сигнальные пути, связанные с ростом опухоли, и ослаблял активность тромбоцитов, которые могут защищать раковые клетки от иммунной системы.

Сравнение: Аспирин и стандартный подход

Подход Длительность приёма Эффект при мутации PI3K Побочные риски
Аспирин (160 мг в день) 3 года Риск рецидива снижается более чем на 50% Кровотечения, аллергия
Плацебо 3 года Эффекта нет Нет дополнительных рисков

Советы шаг за шагом

  1. При диагнозе "рак толстой кишки" обсудите с врачом необходимость генетического тестирования.

  2. Если выявлена мутация PI3K, уточните возможность применения аспирина в терапевтической схеме.

  3. Никогда не начинайте приём препарата самостоятельно — длительное использование связано с риском осложнений.

  4. Следите за состоянием ЖКТ: при первых признаках боли или кровотечений нужно немедленно обратиться к врачу.

  5. Используйте дополнительные методы профилактики — витамины, сбалансированное питание, регулярные обследования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Самостоятельный приём аспирина без генетического анализа.
    Последствие: риск серьёзных кровотечений без пользы.
    Альтернатива: пройти тест на мутацию PI3K.

  • Ошибка: Игнорирование побочных эффектов.
    Последствие: угроза жизни из-за внутренних кровоизлияний.
    Альтернатива: контроль у гастроэнтеролога, использование защитных препаратов для желудка.

  • Ошибка: Надежда только на аспирин.
    Последствие: потеря времени для комплексного лечения.
    Альтернатива: комбинированный подход с химиотерапией, диетой и физической активностью.

А что если…

Что будет, если подобные исследования подтвердят эффективность аспирина и при других видах рака? Учёные предполагают, что препарат может повлиять на ряд опухолей, связанных с воспалительными процессами. Но пока доказательная база есть только для колоректального рака и мутации PI3K. В будущем возможны новые направления терапии, где дешёвое средство станет частью глобальной стратегии борьбы с онкологией.

Плюсы и минусы аспирина в онкологии

Плюсы Минусы
Доступность и низкая цена Риск кровотечений
Подтверждённая эффективность при мутации PI3K Возможные аллергические реакции
Простота применения Нельзя использовать без контроля врача
Поддержка со стороны клинических онкологов Эффект ограничен генетическим профилем пациента

FAQ

Как выбрать дозировку аспирина?
Дозировку определяет врач. В исследовании использовали 160 мг ежедневно, но в реальной практике могут быть корректировки.

Сколько стоит курс?
Аспирин стоит копейки по сравнению с таргетными препаратами и химиотерапией, но важен не сам ценник, а безопасность применения.

Что лучше: аспирин или современные онкопрепараты?
Это не конкурирующие, а взаимодополняющие методы. Аспирин рассматривается как вспомогательный инструмент.

Мифы и правда

  • Миф: аспирин защищает от любого рака.
    Правда: эффект доказан только при раке толстой кишки и конкретной мутации.

  • Миф: чем больше дозировка, тем лучше результат.
    Правда: увеличение дозы повышает риск кровотечений без усиления пользы.

  • Миф: аспирин можно пить всю жизнь для профилактики.
    Правда: длительный приём связан с опасными осложнениями, особенно у пожилых людей.

3 интересных факта

  1. Аспирин был запатентован ещё в 1899 году и до сих пор остаётся одним из самых популярных препаратов.

  2. В Европе его часто называли "Ацилпирин", и он входил в стандартные аптечки середины XX века.

  3. Сегодня аспирин изучают не только в онкологии, но и в кардиологии, неврологии и даже геронтологии.

Исторический контекст

  • 1899 год — патент на аспирин компанией Bayer.

  • 1970-е — открытие антиагрегационных свойств препарата.

  • 1990-е — первые публикации о возможной связи аспирина и профилактики рака.

  • 2020-е — клинические испытания на тысячах пациентов в Европе, подтверждающие эффективность при раке толстой кишки с мутацией PI3K.

