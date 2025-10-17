Рак отступает перед копеечным лекарством: исследование шведских учёных

Международная группа исследователей из Каролинского института (Швеция) представила результаты, которые могут изменить подход к лечению одного из самых распространённых видов онкозаболеваний — колоректального рака. В работе, опубликованной в The New England Journal of Medicine (NEJM), учёные доказали: ежедневный приём малых доз аспирина более чем вдвое снижает риск рецидива и метастазирования после операции.

Простой препарат с неожиданным эффектом

Исследование охватило более 3500 пациентов из 33 медицинских центров Скандинавии — в Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии. У всех участников был диагностирован рак толстой или прямой кишки, а у части из них обнаружили мутацию гена PIK3CA - особенность, встречающуюся почти у 40% больных с этой формой заболевания.

"Мы наблюдали заметное снижение рецидивов среди пациентов с мутацией PIK3CA, получавших аспирин ежедневно", — отметили авторы исследования.

Генетический ключ к эффективности

Мутация PIK3CA делает течение болезни более агрессивным и устойчивым к стандартной терапии. Такие опухоли чаще возвращаются после хирургического удаления. Чтобы проверить, влияет ли аспирин на этот процесс, пациентов разделили на две группы:

первая ежедневно принимала 160 мг аспирина (примерно треть стандартной жаропонижающей дозы);

(примерно треть стандартной жаропонижающей дозы); вторая — плацебо.

Спустя три года стало ясно: у пациентов, получавших аспирин, риск возврата болезни снизился на 55%. Кроме того, реже фиксировались метастазы в печень и лёгкие. При этом побочные эффекты — в частности, желудочные кровотечения — встречались крайне редко из-за небольшой дозировки.

Как это работает

Учёные считают, что противоопухолевый эффект связан сразу с несколькими механизмами:

Снижение воспаления. Аспирин подавляет активность фермента COX, участвующего в воспалительных процессах. Контроль тромбоцитов. Препарат уменьшает их активность, что препятствует прикреплению циркулирующих раковых клеток к стенкам сосудов. Замедление роста опухоли. Воздействие на путь PI3K/AKT снижает пролиферацию клеток, особенно при наличии мутации PIK3CA.

"По всей видимости, эффект связан с уменьшением воспалительных процессов, подавлением активности тромбоцитов и замедлением роста опухолевых клеток", — пояснили авторы исследования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать аспирин исключительно обезболивающим и жаропонижающим средством.

Последствие: недооценка его потенциала в профилактике и терапии хронических заболеваний.

недооценка его потенциала в профилактике и терапии хронических заболеваний. Альтернатива: изучение низких доз аспирина как вспомогательного средства при лечении определённых форм рака под контролем врача.

Возможные перспективы

Особенность мутации PIK3CA заключается в том, что она встречается не только при колоректальном раке, но и при других опухолях - в том числе раке молочной железы. Это открывает новые горизонты: возможно, аспирин сможет стать элементом комплексной терапии и для других онкологических диагнозов.

Учёные подчёркивают, что говорить о назначении аспирина как стандартного препарата пока рано, однако результаты позволяют выстраивать новые протоколы персонализированного лечения.

А что если эффект шире?

Если будущие исследования подтвердят влияние аспирина на другие типы опухолей с мутацией PIK3CA, это может стать настоящим прорывом в онкологии. Дешёвое и доступное средство сможет дополнить дорогостоящие таргетные препараты, особенно в странах, где современные лекарства остаются недоступными.

Таблица: сравнительный эффект

Показатель Группа с аспирином Группа с плацебо Риск рецидива Снижен на 55% Без изменений Частота метастазов Значительно ниже Выше средней Побочные эффекты Минимальные Отсутствуют Средняя доза 160 мг/сутки -

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли принимать аспирин для профилактики рака?

Нет, только по назначению врача. Самостоятельный приём может быть опасен, особенно при заболеваниях желудка и нарушениях свёртываемости крови.

Почему аспирин действует только при определённой мутации?

Ген PIK3CA влияет на внутриклеточные сигнальные пути. Аспирин, как показано, подавляет активность этого пути, замедляя деление клеток именно в мутированных опухолях.

Какая доза считается безопасной?

В исследовании использовалась доза 160 мг в день — это в три раза меньше стандартной дозы от головной боли. Однако даже при таких количествах требуется медицинский контроль.

3 интересных факта

Аспирин был впервые синтезирован более 125 лет назад, но до сих пор остаётся предметом научных открытий. Каролинский институт — организация, присуждающая Нобелевские премии по физиологии и медицине. Путь PI3K/AKT, связанный с мутацией PIK3CA, участвует в развитии многих опухолей, включая рак лёгких и молочной железы.

Почему это открытие важно

Колоректальный рак — один из самых распространённых видов онкологии в мире. Каждый год его диагностируют у более 1,8 миллиона человек. Если подтверждённые данные о противорецидивном эффекте аспирина войдут в клиническую практику, это станет одной из самых доступных стратегий защиты после операции.

Исследование Каролинского института напоминает: иногда революционные открытия рождаются не в лаборатории с новыми молекулами, а в переосмыслении старых лекарств, которые уже есть у нас под рукой.