Пожилой человек принимает таблетку от сердца
Пожилой человек принимает таблетку от сердца
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована вчера в 23:02

Десятилетия веры в аспирин: почему его польза оказалась переоцененной

Эксперты назвали риски и ограничения приёмa аспирина для профилактики заболеваний сердца

Аспирин десятилетиями остаётся одним из самых известных препаратов. Его привыкли считать "сердечной таблеткой", которая защищает сосуды и помогает контролировать давление. Но современные исследования показывают: реальность сложнее, а часть убеждений о его пользе не подтверждается.

Что такое аспирин и зачем его назначают

Аспирин — это ацетилсалициловая кислота, представитель группы нестероидных противовоспалительных средств. В классической медицине его применяют как анальгетик и жаропонижающее средство.

В малых дозах препарат разжижает кровь, препятствуя склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов. Долгое время врачи рекомендовали принимать аспирин для профилактики инфаркта и инсульта людям из групп риска. Именно эта практика и породила миф, будто аспирин одновременно укрепляет сосуды и регулирует давление.

Со временем стало ясно: для здоровых людей профилактическая польза минимальна, а вероятность осложнений (например, кровотечений) выше. Сегодня аспирин назначают только тем, кто уже перенёс сердечно-сосудистые события или имеет крайне высокий риск их развития.

Что говорят исследования о давлении

Крупные метаанализы показывают: аспирин не влияет на уровень артериального давления. Разница между пациентами, которые принимали препарат, и контрольной группой отсутствует.

Некоторые небольшие работы находили нюанс: если принимать таблетку вечером, давление может немного снижаться — примерно на 3-6 мм рт. ст. для систолического и на 2-4 мм рт. ст. для диастолического давления. Но эффект наблюдался только у пациентов с лёгкой гипертонией, а в более масштабных исследованиях его не подтвердили.

Американская кардиологическая ассоциация проверила гипотезу на людях с заболеваниями сердца и сосудов: вечерний приём снижал активность тромбоцитов утром (время, когда риск тромбоза выше), но давление при этом не менялось.

Вывод: аспирин не подходит для контроля гипертонии, даже если в отдельных исследованиях фиксировалось минимальное снижение давления.

Какие риски нужно учитывать

Аспирин повышает вероятность желудочно-кишечных кровотечений, раздражает слизистую желудка и может вызывать изжогу, тошноту, а при длительном приёме — проблемы с печенью и почками.

Особую опасность представляют комбинации с другими препаратами для разжижения крови, например с варфарином. Перед хирургическими операциями аспирин обычно отменяют, чтобы снизить риск осложнений.

Поэтому решение о его назначении принимает только врач, взвешивая потенциальную пользу и вред.

Что реально помогает снизить давление

Для контроля гипертонии существуют проверенные и эффективные методы:

• ограничение соли в рационе;
• снижение массы тела;
• регулярная физическая активность;
• питание с упором на овощи, фрукты, рыбу и орехи;
• нормализация сна;
• снижение стресса;
• медикаментозная терапия (бета-блокаторы, диуретики, блокаторы кальциевых каналов и др.).

Эти подходы доказали эффективность в многочисленных клинических исследованиях и признаны международными стандартами.

Главное

Аспирин — полезный препарат в определённых случаях, когда речь идёт о профилактике тромбов у людей с высоким сердечно-сосудистым риском. Но использовать его для снижения давления бессмысленно. Артериальная гипертензия требует других стратегий: изменения образа жизни и, при необходимости, назначенных врачом лекарств.

