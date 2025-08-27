Дорожные дырки, которые сбивают с толку водителей: почему их делают специально

Многие водители удивляются, заметив на идеально ровной дороге одинаковые круглые или квадратные дырки, расположенные на равном расстоянии друг от друга. Кажется, что они только портят покрытие и создают угрозу для машин. Однако на самом деле у этих отверстий есть строгое назначение, о котором знают далеко не все.

Что такое керны и зачем они нужны

Речь идет о так называемых кернах — небольших вырезанных образцах асфальта, которые берут для проверки качества дорожного покрытия. Это обязательный этап после завершения укладки: специалисты вырезают куски полотна и отправляют их в лабораторию, где измеряют толщину и прочность материала. Такой контроль позволяет убедиться, что асфальт уложен по нормативам и способен выдерживать нагрузку.

Керны обычно извлекают в первые дни, пока асфальт еще сохраняет теплоту и эластичность. Однако иногда забор делают и позже — на уже остывшем и твердом покрытии. Диаметр образцов зависит от типа асфальта:

на песчаных покрытиях — около 5 см,

на мелкозернистых — до 7 см,

на крупнозернистых — примерно 10 см.

Почему отверстия не закрывают

По правилам дорожные службы должны сразу заделывать образовавшиеся углубления специальным "холодным асфальтом". Но на практике нередко встречается иное: ямы оставляют пустыми или засыпают щебнем. Это становится проблемой, особенно в зимний период.

Попавшая в такие отверстия вода при замерзании расширяется и разрушает края керна, постепенно превращая его в полноценную выбоину. Летом ситуация не менее опасна: на высокой скорости даже небольшая ямка способна вызвать аварийную ситуацию, особенно для мотоциклистов и велосипедистов.

Мифы о назначении дырок

Среди водителей ходят версии, что отверстия нужны для отвода воды или для защиты асфальта от перегрева. Эти предположения звучат логично, но на самом деле они не соответствуют действительности. Их единственная функция — контроль качества дорожных работ.