От фараонов до фуд-блогеров: спаржа возвращается в моду

Спаржа — один из самых утончённых и полезных овощей, который ассоциируется с весной и обновлением. Этот деликатес ценили ещё древние цивилизации, а сегодня он снова на пике популярности. Давайте разберёмся, чем так ценна спаржа, как правильно её выбрать, хранить и готовить.

Немного истории

Археологи находили изображения спаржи на египетских фресках, а римляне считали её едой богов и лекарством. В Средние века о ней подзабыли, но во времена Ренессанса спаржа снова вернулась на столы знати. Сегодня она — гостья как ресторанных меню, так и домашних кухонь.

Чем полезна спаржа

Витамины K, C, E, группы B. Для костей, иммунитета и кожи.

Фолиевая кислота. Особо полезна беременным и планирующим.

Калий, фосфор, марганец. Для сердца и обмена веществ.

Клетчатка. Улучшает пищеварение.

Антиоксиданты. Замедляют старение клеток.

Лёгкий диуретический эффект. Помогает выводить лишнюю жидкость.

Калорийность — всего 20-25 ккал на 100 г, поэтому спаржа — идеальный продукт для здорового рациона.

Кому стоит быть осторожнее

Людям с подагрой (спаржа содержит пурины).

При болезнях почек (из-за щавелевой кислоты).

При индивидуальной непереносимости (аллергии).

Как выбрать свежую спаржу

Стебли. Упругие, плотные, не сгибаются под весом. Кончики. Плотные и закрытые, без сухости. Цвет. Зелёная — ярко-зелёная, белая — ровная кремовая, фиолетовая — насыщенная. Основание. Слегка влажное, не деревянистое.

Сравнение видов спаржи

Вид Вкус Особенности Зелёная Яркий, травянистый Самая распространённая Белая Более нежная, мягкая Растёт без доступа света Фиолетовая Сладковатая Богата антиоксидантами

Как хранить спаржу

Как букет. Поставьте в банку с водой, верх оберните влажной салфеткой и прикройте пакетом. Срок — 3-4 дня.

Заморозка. Бланшируйте 2-3 минуты, остудите в ледяной воде, обсушите и уберите в морозилку.

Популярные блюда со спаржей

На гриле с лимоном и пармезаном.

Весенний салат с яйцом пашот и черри.

Крем-суп с гренками.

Гарнир к рыбе, мясу и морепродуктам.

Советы шаг за шагом

Выбирайте упругие стебли без вялости. Храните вертикально в воде. Перед приготовлением обрежьте жёсткие кончики. Для заморозки обязательно бланшируйте. Готовьте быстро — спаржа не любит долгой термической обработки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: долго варить спаржу.

→ Последствие: теряет вкус и витамины.

→ Альтернатива: готовить 3-5 минут.

Ошибка: хранить в сухом виде в холодильнике.

→ Последствие: стебли становятся жёсткими.

→ Альтернатива: хранение "как букет".

Ошибка: чистить зелёную спаржу.

→ Последствие: потеря мякоти.

→ Альтернатива: чистить только белую или толстые стебли.

А что если спаржа жёсткая?

Такое случается с переспелыми стеблями. Их лучше использовать для супов-пюре или соусов, где текстура не имеет значения.

Плюсы и минусы спаржи

Плюсы Минусы Полезна и низкокалорийна Дороже других овощей Универсальна в кулинарии Сезонность ограничена весной Богата витаминами и минералами Может не понравиться вкус

FAQ

Нужно ли чистить зелёную спаржу?

Нет, только белую и толстые стебли.

Можно ли есть спаржу сырой?

Да, особенно молодые побеги в салатах.

Какой соус лучше подходит к спарже?

Голландез, лимонный, чесночный йогуртовый.

Мифы и правда

Миф: спаржа — экзотика.

Правда: её выращивают и в России, особенно в южных регионах.

Миф: белая и зелёная спаржа — разные растения.

Правда: это один и тот же вид, но растёт по-разному (свет/без света).

Миф: спаржа всегда горчит.

Правда: горечь появляется только у переспелых стеблей.

3 интересных факта

• В Древнем Риме спаржу замораживали в Альпах, чтобы сохранить свежесть.

• В Германии весенний сезон спаржи называют "спаржевое время" (Spargelzeit).

• В Корее из спаржи делают даже чай.

Исторический контекст