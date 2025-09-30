Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:21

От фараонов до фуд-блогеров: спаржа возвращается в моду

Белая, зелёная и фиолетовая спаржа отличаются вкусом и содержанием питательных веществ

Спаржа — один из самых утончённых и полезных овощей, который ассоциируется с весной и обновлением. Этот деликатес ценили ещё древние цивилизации, а сегодня он снова на пике популярности. Давайте разберёмся, чем так ценна спаржа, как правильно её выбрать, хранить и готовить.

Немного истории

Археологи находили изображения спаржи на египетских фресках, а римляне считали её едой богов и лекарством. В Средние века о ней подзабыли, но во времена Ренессанса спаржа снова вернулась на столы знати. Сегодня она — гостья как ресторанных меню, так и домашних кухонь.

Чем полезна спаржа

  • Витамины K, C, E, группы B. Для костей, иммунитета и кожи.

  • Фолиевая кислота. Особо полезна беременным и планирующим.

  • Калий, фосфор, марганец. Для сердца и обмена веществ.

  • Клетчатка. Улучшает пищеварение.

  • Антиоксиданты. Замедляют старение клеток.

  • Лёгкий диуретический эффект. Помогает выводить лишнюю жидкость.

Калорийность — всего 20-25 ккал на 100 г, поэтому спаржа — идеальный продукт для здорового рациона.

Кому стоит быть осторожнее

  • Людям с подагрой (спаржа содержит пурины).

  • При болезнях почек (из-за щавелевой кислоты).

  • При индивидуальной непереносимости (аллергии).

Как выбрать свежую спаржу

  1. Стебли. Упругие, плотные, не сгибаются под весом.

  2. Кончики. Плотные и закрытые, без сухости.

  3. Цвет. Зелёная — ярко-зелёная, белая — ровная кремовая, фиолетовая — насыщенная.

  4. Основание. Слегка влажное, не деревянистое.

Сравнение видов спаржи

Вид Вкус Особенности
Зелёная Яркий, травянистый Самая распространённая
Белая Более нежная, мягкая Растёт без доступа света
Фиолетовая Сладковатая Богата антиоксидантами

Как хранить спаржу

  • Как букет. Поставьте в банку с водой, верх оберните влажной салфеткой и прикройте пакетом. Срок — 3-4 дня.

  • Заморозка. Бланшируйте 2-3 минуты, остудите в ледяной воде, обсушите и уберите в морозилку.

Популярные блюда со спаржей

  • На гриле с лимоном и пармезаном.

  • Весенний салат с яйцом пашот и черри.

  • Крем-суп с гренками.

  • Гарнир к рыбе, мясу и морепродуктам.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте упругие стебли без вялости.

  2. Храните вертикально в воде.

  3. Перед приготовлением обрежьте жёсткие кончики.

  4. Для заморозки обязательно бланшируйте.

  5. Готовьте быстро — спаржа не любит долгой термической обработки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: долго варить спаржу.
    → Последствие: теряет вкус и витамины.
    → Альтернатива: готовить 3-5 минут.

  • Ошибка: хранить в сухом виде в холодильнике.
    → Последствие: стебли становятся жёсткими.
    → Альтернатива: хранение "как букет".

  • Ошибка: чистить зелёную спаржу.
    → Последствие: потеря мякоти.
    → Альтернатива: чистить только белую или толстые стебли.

А что если спаржа жёсткая?

Такое случается с переспелыми стеблями. Их лучше использовать для супов-пюре или соусов, где текстура не имеет значения.

Плюсы и минусы спаржи

Плюсы Минусы
Полезна и низкокалорийна Дороже других овощей
Универсальна в кулинарии Сезонность ограничена весной
Богата витаминами и минералами Может не понравиться вкус

FAQ

Нужно ли чистить зелёную спаржу?
Нет, только белую и толстые стебли.

Можно ли есть спаржу сырой?
Да, особенно молодые побеги в салатах.

Какой соус лучше подходит к спарже?
Голландез, лимонный, чесночный йогуртовый.

Мифы и правда

  • Миф: спаржа — экзотика.
    Правда: её выращивают и в России, особенно в южных регионах.

  • Миф: белая и зелёная спаржа — разные растения.
    Правда: это один и тот же вид, но растёт по-разному (свет/без света).

  • Миф: спаржа всегда горчит.
    Правда: горечь появляется только у переспелых стеблей.

3 интересных факта

• В Древнем Риме спаржу замораживали в Альпах, чтобы сохранить свежесть.
• В Германии весенний сезон спаржи называют "спаржевое время" (Spargelzeit).
• В Корее из спаржи делают даже чай.

Исторический контекст

  • Египет: символ ценности и изысканности.

  • Рим: продукт для знати и лекарство.

  • Средние века: временное забвение.

  • Эпоха Возрождения: возвращение на столы аристократии.

  • XXI век: продукт №1 весеннего сезона в ресторанах и дома.

