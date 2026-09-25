Азиатские грибы готовятся проще, чем кажется: какие блюда раскрывают их вкус лучше всего

Азиатские грибы хорошо подходят для приготовления насыщенных супов и пасты, отметил бренд-шеф сети Горбуфеты Рустам Даутов. Несколько рецептов эксперт озвучил в беседе с NewsInfo.

Ранее сообщалось, что интерес к восточной кулинарии напрямую влияет на состав продуктовой корзины россиян. В первой половине 2026 года объемы реализации грибов еноки, еринги и шимиджи увеличились в среднем в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам эксперта, азиатские разновидности грибов в домашней кухне наиболее уместны в составе сложных горячих блюд. Оптимальным вариантом становятся вариации рамена или классическая лапша. При этом для работы с такими ингредиентами не требуются специфические навыки, так как они готовятся по аналогии с привычными лесными или садовыми плодами. Правильная переработка лесного урожая или магазинных продуктов всегда подразумевает обязательную термическую обработку.

"В те же пасты можно обжарить, уйти либо в азиатский стиль, сделать соусную основу, начиная от сливок и заканчивая в масле пастой на эмульсиях. Это все-таки подача блюд ресторанная, там они идут гарнировкой", — рассказал Даутов.

Шеф-повар пояснил, что еринги или шимиджи хорошо дополняют как мясные, так и рыбные составы. Главная задача кулинара заключается в грамотном подборе соуса, который свяжет компоненты. Несмотря на экзотический статус, такие грибы не требуют предварительного замачивания, в отличие от сушеных древесных видов.

Для сохранения текстуры важно контролировать время нахождения продуктов на огне. Часто качественная жареная картошка с грибами получается удачной именно благодаря своевременному добавлению ингредиентов на сковороду.

"Они сочетаются в целом и с рыбой, и с мясом. Тут история больше подобрать соус. Еще история про доступность, про цену. Глобально это те же грибы, они имеют свой вкус, они готовятся, как и другие грибы. Ничего супер необычного нет", — отметил специалист.

Тем не менее, использование азиатских грибов позволяет разнообразить привычное меню, включая постные вареники или сложные запеканки. В диетическом рационе такие сочетания ценятся за низкую калорийность.

В частности, запекание кролика с добавлением грибного гарнира позволяет подчеркнуть нежный вкус мяса. Диетологи также обращают внимание на питательную ценность таких продуктов. Специалисты напоминают, чем именно грибы полезны для здоровья при регулярном употреблении.

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