Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Летнее чтение и гармония
Летнее чтение и гармония
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:57

Мураками победил Толстого: что читают россияне вместо классики

Продажи азиатской литературы в России выросли на 37% — данные "Читай-города"

Популярность азиатской литературы в России стремительно растёт. Осенью 2025 года продажи книг авторов из Японии, Китая и Южной Кореи увеличились на 37% по сравнению с прошлым годом. Эти данные привёл ритейлер "Читай-город", отметив, что интерес к восточным историям растёт уже несколько месяцев подряд.

"Тенденция к росту популярности азиатской литературы наблюдается на протяжении уже нескольких месяцев", — говорится в сообщении сети.

Главными драйверами стали японские авторы, среди которых по-прежнему лидируют Харуки Мураками и Гэнки Кавамура. Их произведения стабильно возглавляют рейтинги продаж, а адаптации в формате манги и фильмов подогревают интерес читателей.

Восточный литературный поворот

Российская аудитория всё чаще обращается к восточной культуре как к альтернативе западным нарративам. Литература из Японии, Китая и Кореи воспринимается не только как экзотика, но и как источник философии, спокойствия и новых смыслов.
На этом фоне издатели активно расширяют линейки переводов, а книжные сети выделяют отдельные полки под "азиатскую прозу" и "корейский нон-фикшн".

Согласно данным "Читай-города", только в октябре 2025 года было продано более 8 тысяч экземпляров романа Гэнки Кавамуры "Если все кошки в мире исчезнут". Эта книга заняла первое место среди азиатских произведений месяца.

На втором месте оказалась китайская литература — читателей привлёк третий том цикла "Безмолвное чтение".
Замыкает тройку лидеров Южная Корея, где особенно востребован жанр нон-фикшн и популярна манхва "Я стал отбросом графской семьи. Том 2" Ю Ре Хан.

Сравнение: кто задаёт тренд

Страна Жанр-лидер Самая продаваемая книга Особенности спроса
Япония Художественная проза "Если все кошки в мире исчезнут" — Гэнки Кавамура Популярность философских сюжетов и экранных адаптаций
Китай Детектив и фэнтези "Безмолвное чтение. Том 3" Увлечение масштабными повествованиями и онлайн-романами
Южная Корея Нон-фикшн и манхва "Я стал отбросом графской семьи. Том 2" Интерес к личностному росту и визуальным форматам

Как выбрать азиатскую книгу

  1. Определи цель чтения. Если хочется философских размышлений — подойдут японские романы. Для динамики — китайские саги или детективы.

  2. Проверь перевод. Качественные издания чаще выпускают "Иностранка", "Фантом Пресс" и "Popcorn Books".

  3. Начни с экранизированных историй. Например, "Норвежский лес" Мураками или "Поезд в Пусан" по мотивам корейских комиксов.

  4. Обрати внимание на формат. Манхва и лайт-новеллы часто читаются быстрее, чем классические романы.

  5. Выбирай по настроению. У японцев — меланхолия и символизм, у корейцев — драма и самоанализ, у китайцев — эпичность и судьба.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать случайные книги без понимания контекста.
    Последствие: трудность восприятия и потеря интереса.
    Альтернатива: начинать с авторов, чьи произведения уже адаптированы — Гэнки Кавамура, Харуки Мураками, Лю Цысинь.

  • Ошибка: игнорировать жанр нон-фикшн.
    Последствие: потеря возможности понять современный культурный код Азии.
    Альтернатива: книги Хэ Нам Ким "Я слишком много думаю" или "Как перестать тревожиться и начать жить по-корейски".

А что если попробовать азиатскую классику?

Современные авторы — лишь вершина айсберга. За ними стоит огромная культурная традиция: от китайских философских трактатов до японских дневников эпохи Хэйан. Даже одно знакомство с такими текстами меняет восприятие литературы — в них меньше действия, но больше наблюдения за внутренним миром человека.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать первую азиатскую книгу?
Начни с японской прозы — Мураками, Ёко Огава, Банана Ёсимото. Их стиль лёгок для восприятия и универсален.

Сколько стоят переводы?
Средняя цена книги — от 600 до 1200 рублей. Манхва и сборники эссе — дороже из-за цветных иллюстраций и лицензий.

Что лучше: бумага или электронный формат?
Для восточных книг предпочтительнее печатные издания: важно качество бумаги и оформление. Но для манхвы удобен планшет — цвет, шрифт и прокрутка сохраняются идеально.

Мифы и правда

Миф 1. азиатская литература — это только философия.
Правда. современные авторы пишут о любви, дружбе, социальных проблемах и технологиях.

Миф 2. манхва — только для подростков.
Правда. в Корее этот формат охватывает взрослую аудиторию: есть психологические, исторические и бизнес-сюжеты.

Миф 3. переводы искажают смысл.
Правда. крупные издательства работают с носителями языка и редакторами, поэтому большинство переводов адаптировано корректно.

Сон и психология

Чтение восточной прозы действует терапевтически. Исследования психологов подтверждают: книги с философским подтекстом помогают справляться с тревогой и бессонницей. Именно поэтому произведения вроде "Я слишком много думаю" Хэ Нам Ким стали популярными среди офисных работников и студентов.
Такой "бумажный релакс" становится альтернативой медитации и спа-практикам.

Исторический контекст: как Азия вошла в российские книжные полки

  1. Первые переводы японской прозы появились в СССР в 1960-х, но издавались ограниченными тиражами.

  2. В 2000-х Харуки Мураками стал символом новой волны — его книги расходились сотнями тысяч экземпляров.

  3. В 2020-е пришло поколение читателей, выросших на аниме и манге. Теперь они выбирают печатные версии любимых историй.

  4. Современные платформы вроде "ЛитРес" и "Букмейт" сделали восточную литературу доступной по подписке, усилив тренд.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Все три свадебных платья Селены Гомес были созданы на заказ у Ralph Lauren вчера в 14:39
Секреты трёх образов: почему Селена меняла наряды на собственной свадьбе

Селена Гомес объяснила, зачем на своей свадьбе она сменила три платья и какой наряд стал её любимым, раскрывая детали церемонии и вечеринки.

Читать полностью » Виктория Бекхэм рассказала, что Дэвид критикует её мешковатую одежду вчера в 13:26
Мешки против гламура: Дэвид Бекхэм раскрыл правду о гардеробе Виктории

Виктория Бекхэм рассказала о неожиданной критике мужа, которая заставила её взглянуть на собственный стиль с другой стороны.

Читать полностью » Деми Ловато призналась, что сожалеет о недостаточном внимании к младшей сестре вчера в 12:18
Детство под прожекторами: как сёстры Ловато заплатили за славу детства

Деми Ловато призналась, что сожалеет о своём безразличии к младшей сестре, когда обе только начинали карьеру. Что стояло за этим признанием — вина, любовь или взросление?

Читать полностью » Пользователи высмеяли рецепт завтрака Меган Маркл из бренда As Ever вчера в 11:59
Люкс на кухне — фальшь на тарелке: почему над завтраком Меган Маркл смеётся весь интернет

Меган Маркл поделилась рецептом простого завтрака, но публика восприняла его как очередной акт показного шика. Что не так с блинами герцогини?

Читать полностью » Белла Хадид рассказала, что почувствовала себя плохо на показе Victoria’s Secret вчера в 10:33
Красота тоже болит: признание Беллы Хадид взорвало Victoria’s Secret

После возвращения на подиум Белла Хадид оказалась в центре критики — фанаты заметили её усталость, но ответ модели удивил всех своей честностью.

Читать полностью » Кайли Дженнер сообщила о смерти своей собаки Норман, прожившей 13 лет вчера в 9:48
Когда звезда плачет, а мир замирает: что случилось с любимцем Кайли Дженнер

Кайли Дженнер поделилась личной утратой — звезда рассказала о смерти своего любимого питомца, который был с ней почти 13 лет, и вспомнила самые тёплые моменты их жизни.

Читать полностью » Виктория Бекхэм назвала 2004 год самым тяжёлым периодом их брака вчера в 8:44
Любовь через шторм: как Виктория и Дэвид Бекхэм выстояли, когда мир требовал их развода

Виктория Бекхэм впервые за долгое время откровенно рассказала о скандале, едва не разрушившем ее брак с Дэвидом, и объяснила, как им удалось выстоять.

Читать полностью » Page Six: бывшая жена Вайнштейна рискует потерять дом в Нью-Йорке из-за ипотечного долга вчера в 7:38
Миллионы от Вайнштейна закончились быстро: как бывшая жена Харви рискует остаться без крыши над головой

Бывшая жена Харви Вайнштейна Джорджина Чапман оказалась на грани потери дома в Нью-Йорке — против неё подали иск о взыскании долга по ипотеке.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Горловина топливного бака ржавеет первой из-за воздействия бензина и влаги
Спорт и фитнес
Сочетание бобовых, орехов и злаков обеспечивает организм всеми аминокислотами — мнение учёных
Технологии
Расследование BAN: 10 американских компаний вывозят e-waste в страны Юго-Восточной Азии
Дом
Эксперт предупредил, что несогласованный ремонт может вызвать конфликт с арендодателем
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Кашух: макароны противопоказаны при целиакии и синдроме раздражённого кишечника
Туризм
Туроператор Михаил Богдасаров сообщил о росте цен на услуги на Байкале
Наука
Рахми Метин: восстановление осетровых в Черном море откроет новые бизнес-возможности
Питомцы
Зоолог: важно не пропускать прогулки с собакой в дождливую погоду
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet