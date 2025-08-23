Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка красит губы
Девушка красит губы
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:18

Секреты безупречной кожи: как азиатская косметика покоряет российский рынок и что нужно знать

Эксперты: азиатская косметика эффективнее защищает от фотостарения, но может вызывать аллергию у европейцев

В России продолжает расти интерес к азиатской косметике. Только за первые полгода 2025 года импорт средств из Южной Кореи увеличился на 11,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным корейской таможни, объем поставок превысил 200 млн долларов США, что эквивалентно примерно 18,6 млрд рублей.

На фоне такого роста популярности многие покупатели задумываются: действительно ли косметика, созданная для жителей Кореи и Японии, подойдет людям с европейским типом кожи.

Европейская и азиатская кожа: в чем отличия

Специалисты отмечают, что термина "русская кожа" в научной дерматологии не существует. Когда его используют в бытовом смысле, чаще имеют в виду кожу славян — самого многочисленного народа в России и Центральной Европе. Поэтому корректнее говорить о европейском типе кожи.

Исследования показывают, что различия между азиатской и европейской кожей есть, но они не столь значительны, как между светлой и темной кожей. У жителей Азии, как правило, более развитая жировая прослойка и выше содержание влаги за счет большего количества церамидов — липидов, удерживающих влагу в коже. Кроме того, в условиях высокой влажности, характерной для многих регионов Азии, кожа сохраняет увлажненность лучше.

Есть данные, что у азиатской кожи тоньше роговой слой и больше потовых желез, что может повышать ее чувствительность и склонность к пигментации. Однако этот эффект частично компенсируется высоким содержанием церамидов. Европейская кожа быстрее стареет, а азиатская лучше защищена от фотостарения благодаря чуть большему количеству меланина. Именно поэтому у жителей Азии кожа дольше сохраняет упругость и толщину.

В чем специфика азиатской косметики

Отличия заметны не только в составе, но и в подходах к уходу. В Европе косметика чаще направлена на решение конкретных проблем: сухости, морщин, акне. В Азии акцент делают на профилактику и на достижение безупречного внешнего вида кожи.

Эксперты отмечают, что на азиатский рынок сильно влияет культура айдолов — поп-исполнителей, чья "идеальная кожа" формирует запрос потребителей. Поэтому популярны многоступенчатые схемы ухода, включающие более десяти этапов: от двойного очищения и тонизирования до масок, сывороток и специализированных кремов. Основная цель — добиться эффекта так называемой "стеклянной кожи" — максимально увлажненной, ровной и сияющей.

При этом специалисты предупреждают: большое количество средств не всегда дает лучший результат. Наоборот, многослойный уход может привести к раздражению и аллергическим реакциям. Для людей с чувствительной или жирной кожей подобные схемы нередко оказываются избыточными.

Что добавляют в состав

Климат также влияет на особенности рецептур. В Корее и Японии распространены легкие текстуры, быстро впитывающиеся и не оставляющие жирного блеска, что удобно в условиях жары и влажности, но зимой в России такие средства могут показаться недостаточно питательными.

В азиатских формулах нередко встречаются компоненты традиционной медицины: муцин улитки, пчелиный яд, экстракты растений и даже синтетические аналоги змеиных ядов. Многие из них пока не имеют достаточной доказательной базы по стандартам ЕС. Поэтому их использование скорее связано с маркетингом, чем с научно подтвержденной эффективностью.

Особое место занимают отбеливающие компоненты — витамин C, ниацинамид, арбутин, койевая кислота. Они снижают риск появления пигментных пятен и визуально осветляют кожу. Однако некоторые вещества, например гидрохинон или сильнодействующие стероиды, запрещены в ряде стран, включая азиатские.

Как проверяют безопасность

В Японии и Южной Корее контроль за косметикой достаточно строгий. Там продукция проходит оценку на предмет содержания запрещенных компонентов, а некоторые категории, например средства против старения, относятся к "квазилекарствам" и регулируются почти так же строго, как медикаменты.

В Европейском союзе действует регламент № 1223/2009, где четко прописаны допустимые концентрации веществ. Российские требования мягче: косметика должна соответствовать техрегламенту Таможенного союза, поэтому на рынке можно встретить как продукцию, близкую по стандартам к европейской, так и ту, которую в ЕС не допустили бы к продаже.

Подходит ли азиатская косметика европейской коже

Эксперты подчеркивают: все зависит от конкретного средства. Если в составе — проверенные компоненты в безопасных дозировках, косметика, скорее всего, подойдет. Однако не исключено, что средства с муцином улитки или ферментированными ингредиентами вызовут раздражение у обладателей европейской кожи. Кроме того, добавки вроде эфирных масел или растительных экстрактов, которые нередко встречаются в корейских средствах, могут спровоцировать аллергию.

При выборе косметики важно внимательно изучать состав. На русском языке пока нет удобных сервисов для проверки ингредиентов, но на английском такие базы существуют.

Корейская и японская косметика не является универсальной. Для азиатской кожи она зачастую работает эффективнее, чем для европейской. Жители России могут получить хороший результат от таких средств, но эффект "стеклянной кожи" гарантирован далеко не всем.

Тем не менее, если выбирать продукты с доказанной безопасностью и проверенными компонентами, азиатская косметика может занять достойное место в ежедневном уходе и дополнить привычные средства.

