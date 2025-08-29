Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вьетнамские девушки
© www.flickr.com by Huyền Phan is licensed under the Creative Commons Public Domain Mark
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:54

Бархатный сезон в Азии: куда летят те, кто знает толк в отдыхе

Бархатный сезон в Азии: лучшие направления

Бархатным сезоном называют период, когда летняя жара уходит, море ещё тёплое, а поток туристов уменьшается. В Азии это время приходится на сентябрь и октябрь. Для путешественников это шанс совместить мягкий климат, спокойную атмосферу и доступные цены.

Вьетнам

Во Вьетнаме сентябрь и октябрь — одно из лучших времён года для отдыха. В Нячанге сухо и солнечно, на Фукуоке море остаётся тёплым, а туристов меньше, чем летом. Пляжи свободнее, и можно насладиться спокойным отдыхом.

Индонезия (Бали)

На Бали бархатный сезон тянется до конца октября. Погода комфортная, без сильных дождей, океан радует серферов, а для тех, кто ищет духовные практики или экскурсии — самое подходящее время.

Таиланд (север и центр)

В Бангкоке, Чианг Мае и Чианг Рае жара отступает, дожди становятся короче, и страна раскрывается во всей красоте. Для тех, кто хочет культурного туризма, осень — оптимальный выбор.

Япония

Осенью Япония превращается в цветную открытку. Сентябрь и октябрь — это начало сезона момидзи (любования осенними листьями). Погода мягкая, а города и парки наполнены яркими красками.

Южная Корея

Сеул и вся страна в бархатный сезон становятся особенно привлекательными: умеренный климат, ясное небо и фестивали урожая. Отличный вариант для тех, кто хочет совместить гастрономию, культуру и природу.

Шри-Ланка (восток)

Пока на юго-западе острова дожди, восточное побережье радует солнцем и тёплым океаном. Это время идеально для пляжного отдыха и йоги у моря.

Почему стоит ехать

— море тёплое, но уже нет изнуряющей жары,
— цены ниже, чем в высокий сезон,
— меньше туристов, а значит больше тишины и пространства.

Бархатная Азия

Бархатный сезон в Азии — это время, когда отпуск становится особенно гармоничным. Здесь нет крайностей погоды, есть мягкость и спокойствие. Это возможность насладиться страной, а не бороться с климатом и толпами.

