Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спа
Спа
© www.freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:29

Осенний побег в Азию: спа-курорты для восстановления

Спа-туризм в Азии: лучшие направления для осени

После лета с его активностью и путешествиями многие чувствуют усталость. Осень становится временем, когда хочется замедлиться, восстановить силы и подготовиться к зиме. Для этого идеально подходит Азия со своей философией спа и гармонии.

Таиланд

Таиланд уже давно стал столицей азиатского спа-туризма. Осенью здесь комфортный климат: нет изнуряющей жары, сезон дождей подходит к концу. Именно в это время особенно приятно сочетать массажи, йогу и прогулки по пляжу. Традиционные тайские массажи, ароматические масла и спа-комплексы в джунглях делают отдых глубоким и насыщенным.

Бали, Индонезия

Бали называют островом духовных практик. Осень здесь мягкая и спокойная, туристов меньше, чем летом, и это позволяет почувствовать атмосферу уединения. Спа-программы на Бали часто сочетают массажи с медитацией, детоксом и практиками дыхания. Многие центры расположены среди рисовых террас и джунглей, что усиливает эффект гармонии.

Шри-Ланка

Осенью на Шри-Ланке начинается сезон аюрведы. Здесь практикуют древние методы восстановления — массажи с маслами, травяные ванны, индивидуальные программы питания. Это направление особенно ценят те, кто хочет не просто расслабиться, но и пройти целый курс оздоровления.

Вьетнам

В последние годы Вьетнам активно развивается как спа-направление. Осенью здесь мягкий климат, особенно в центральной части страны. Курорты у моря предлагают комбинацию восточных массажей и современных велнес-программ. Это вариант для тех, кто хочет попробовать новое, но без переполненных курортов.

Почему именно осенью

Осень в Азии — это время баланса. Здесь нет летней жары и зимнего наплыва туристов. Это сезон, когда можно глубже погрузиться в практики, спокойно путешествовать и найти то самое состояние "без суеты".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Болгарка Лидия Иванова вошла в список лучших специалистов Conde Nast Traveler сегодня в 1:26

Болгарка с чемоданом мечтаний уехала на Кайманы — и построила бизнес на миллионы

От Хасково до Каймановых островов: как Лидия Иванова превратила кризис в шанс и создала Barefoot Journeys, вошедшую в число лучших по версии Conde Nast.

Читать полностью » Пассажиры Ryanair получили на 20% больше объёма ручной клади сегодня в 1:26

Ryanair добавила 5 см к ручной клади, но пассажиров ждёт жёсткий сюрприз

Ryanair расширяет допустимые размеры ручной клади, но ужесточает правила: штрафы растут, а бонусы персоналу за перевес стимулируют контроль.

Читать полностью » вчера в 23:27

Деньги полетят на экологию: новая инициатива авиаперевозчика и банка

«Аэрофлот» и Газпромбанк запустят совместные программы компенсации углеродного следа пассажиров, поддерживая российские климатические проекты и экосистемы.

Читать полностью » С сентября владельцы билетов СВ могут бесплатно пользоваться бизнес-залами вчера в 23:11

Чай, вайфай и мягкие кресла: СВ-билеты теперь дают доступ в бизнес-залы

С сентября пассажиры СВ-класса крымских поездов могут бесплатно посещать бизнес-залы вокзалов. Для кого-то это экономия, а для кого — лишь приятный бонус.

Читать полностью » Новые отели на Красном море: туроператоры представили варианты для отдыха в сентябре вчера в 22:13

От 13 бассейнов до навязчивых продавцов: плюсы и минусы новых египетских курортов

На побережье Красного моря открылось сразу несколько новых отелей. Мы собрали обзор лучших вариантов для отдыха в Египте этой осенью.

Читать полностью » Авиабилеты на Мальдивы из Москвы в ноябре: цены от 48 тысяч рублей у Gulf Air вчера в 21:16

Мальдивы в два раза дешевле: когда полёт на райские острова обойдётся дешевле квартиры в Сочи на сутки

Авиабилеты на Мальдивы этой осенью можно найти от 48 тыс. руб. у ближневосточных авиакомпаний — почти вдвое дешевле «Аэрофлота».

Читать полностью » В Турции у российских туристов выявлены случаи заражения опасной бактерией Vibrio вчера в 20:17

Инфекция Vibrio на курортах Турции: что известно о вспышке среди россиян

На курортах Турции у российских туристов зафиксирована вспышка инфекции Vibrio: рвота, температура и очереди в больницах. Ранее была вспышка Коксаки.

Читать полностью » МИД РФ: Россия рассматривает возобновление прямых рейсов в США вчера в 20:16

Самолёты вместо санкций: когда возобновят прямые рейсы в США

Мария Захарова заявила, что возобновление прямых рейсов Россия–США стало бы символом диалога и облегчением для граждан. Пока переговоры в тупике.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Ридж Дэвис представил программу кардио-тренировки для укрепления мышц рук
Авто и мото

Линейка Dacia Duster и Bigster обновится: шестиступенчатый "робот" и гибридная система полного привода
Еда

Повар рассказал о технологии приготовления салата с красной икрой
Дом

Как выбрать идеальную подушку: высота, форма и наполнение
Красота и здоровье

Почему антибиотики перестают работать: главные причины по данным ВОЗ
Питомцы

Шорох и блики фольги вызывают у кошек инстинкт осторожности
Садоводство

Сад превратится в райский уголок: три секрета органического земледелия – урожай без химии
Еда

Рыба в духовке с помидорами и овощами готовится за 40 минут по традиционному методу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet