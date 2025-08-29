Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сингапур панорама
Сингапур панорама
© commons.wikimedia.org by Benh LIEU SONG is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:49

Бархатный сезон: почему сентябрь может стать лучшим временем для поездки в Азию

Азия в сентябре: стоит ли ехать или уже не сезон

Многие думают, что сентябрь — не лучшее время для Азии: дожди, влажность, ураганы. Но на самом деле это месяц перехода, когда в одних странах сезон уже завершается, а в других — только начинается. Если подойти к выбору направлений грамотно, сентябрь может стать удачным временем для поездки.

Где погода радует

— Индонезия (Бали, Гили, Комодо). Здесь всё ещё сухой сезон: солнце, пляжи и приятные 26-29 °C. Отличный вариант для отдыха без толп.
— Вьетнам (Нячанг, Фукуок). В центральной части страны заканчиваются дожди, и погода становится более комфортной.
— Таиланд (север — Чианг Май, Чианг Рай). Здесь сентябрь мягкий: меньше дождей, чем на побережьях, и отличные условия для прогулок и экскурсий.
— Южная Корея и Япония. Сентябрь приносит умеренный климат и первые осенние краски — прекрасное время для культурных поездок.

Где стоит быть осторожнее

В некоторых регионах сентябрь действительно не лучший выбор.
— Филиппины и южный Китай: сезон тайфунов может внести коррективы.
— Южный Таиланд (Пхукет, Самуи) и Малайзия: дожди и высокая влажность.
— Шри-Ланка (юго-запад): ливни могут испортить пляжный отдых.

Плюсы сентябрьских поездок

— меньше туристов и доступные цены,
— комфортная температура в странах, где летом было слишком жарко,
— ощущение "своего" пространства — без переполненных пляжей и очередей в храмах.

Минусы

— риск дождей и высокая влажность в некоторых регионах,
— ограниченный выбор направлений для чисто пляжного отдыха,
— необходимость тщательно проверять прогнозы и подбирать маршруты.

Азия без толпы

Сентябрь в Азии — это выбор для тех, кто хочет уйти от туристического ажиотажа. Здесь больше спокойствия, природа яркая после дождей, а культура раскрывается без спешки. Да, погода не везде идеальна, но именно это делает сентябрь уникальным временем для тех, кто ищет баланс между ценой, впечатлениями и атмосферой.

