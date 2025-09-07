Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка на скутере
Девушка на скутере
© commons.wikimedia.org by Artem Beliaikin from Moscow, Russia is licensed under CC0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:34

Скутер как ключ к Азии: почему без него будет сложнее

Почему перед поездкой в Азию стоит научиться ездить на скутере

Поездка в страны Юго-Восточной Азии часто удивляет европейцев: здесь скутеров больше, чем автомобилей. На улицах шумные потоки байков, а аренда скутера стоит дешевле нескольких поездок на такси. Для туриста умение управлять им становится не просто удобством, а ключом к настоящему путешествию.

Свобода и независимость

Скутер даёт свободу выбора. Ты можешь сам решать, куда ехать: на скрытый пляж, в горное село или к храму за пределами туристических маршрутов. Автобусы ходят редко, такси дороги, а скутер позволяет путешествовать по-настоящему самостоятельно.

Экономия времени и денег

В Азии города и деревни часто растянуты. Пешком такие расстояния не преодолеть, а такси быстро съедают бюджет. Аренда скутера стоит недорого, а бензина хватает на целый день поездок. Туристы, умеющие ездить на скутере, открывают в несколько раз больше мест за то же время.

Атмосфера

Скутер — это часть азиатской культуры. Езда на нём позволяет почувствовать страну иначе: ветер с океана, запахи уличной еды, звуки рынков. Две колёсные дороги становятся не только транспортом, но и частью впечатления.

Но есть нюансы

Не стоит забывать, что движение в Азии хаотично. Нужно быть внимательным, носить шлем и заранее потренироваться дома. Даже базовый опыт езды до поездки сильно снижает стресс.

Скутер в Азии — это не просто средство передвижения. Это билет в другой ритм жизни, возможность увидеть страну без фильтров и почувствовать её свободу. Освоив навык заранее, турист делает своё путешествие богаче и легче.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На ВЭФ гостей угощают пловом с морепродуктами, стейком из палтуса и сетами с крабом вчера в 21:11

Форум на вкус: чем угощают гостей ВЭФ во Владивостоке

На ВЭФ-2025 в доме Росрыболовства гостей ждут блюда дальневосточной кухни: от борща с крабом до ухи из трёх рыб и блинов с икрой.

Читать полностью » Врачи спасли жизнь пассажиру рейса Алматы — Казань, потерявшему сознание в полёте вчера в 21:11

Пульс едва прощупывался: как медики спасли жизнь на высоте 10 тысяч метров

На рейсе Алматы – Казань врачи среди пассажиров спасли мужчину с критическим давлением и нитевидным пульсом. Символично: в день его рождения.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как оплачивать покупки и пользоваться интернетом в Китае без визы вчера в 19:11

Китай без виз: как расплатиться, подключить интернет и не потеряться

Россияне обсуждают поездки в Китай без виз: тревожат оплата, отсутствие Google и языковой барьер. Но опытные туристы делятся простыми решениями.

Читать полностью » Марса-Алам называют Мальдивами Египта за белые пляжи и коралловые рифы вчера в 18:11

Белый песок, кораллы и черепахи в пустыне: как Египет удивил туристов

Марса-Алам — это уникальное место, где сочетаются красота моря и загадочная пустыня. Прочитайте о нашем удивительном путешествии с сыном!

Читать полностью » Дания предлагает туристам пляжи, замки викингов и музеи современного искусства вчера в 17:08

Дания без фьордов и гор: чем удивляет самая "спокойная" страна Скандинавии

Дания манит своей природой, культурой и уютом! Узнайте, какие 7 мест порадуют вас яркими впечатлениями и незабываемыми моментами.

Читать полностью » Ferrari World в Абу-Даби предлагает самые быстрые американские горки в мире вчера в 16:05

Где мечеть сияет сильнее небоскрёбов: секрет притяжения Абу-Даби

Абу-Даби — это не только современные небоскрёбы, но и культурное наследие, семейные развлечения и уникальные природные ландшафты. Узнайте, что стоит увидеть и почувствовать!

Читать полностью » В Дубае откроются Le Meridien Portofino, Kempinski Floating Palace и Rixos Dubai Islands вчера в 15:18

Отель-яхта и небоскрёб с бассейном в небе: Дубай снова шокирует туристов

Зимний сезон 2025/2026 в Дубае предложит уникальные гостиницы: от отелей-яхт до небоскрёбов с бассейнами на высоте, которые поразят туристов.

Читать полностью » The Independent: многопоколенные путешествия стали главным трендом туризма 2025 года вчера в 14:58

Совместные поездки вместо психотерапии: как путешествия лечат старые обиды

Многопоколенные поездки становятся модными в 2025 году. Узнайте, как правильно организовать путешествие для всех членов семьи и сблизиться с близкими.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

"Автостат Инфо": парк грузовиков в России к июню 2025 года вырос до 2,59 млн единиц
Садоводство

Чистотел в огороде: как правильно использовать, чтобы получить богатый урожай
Авто и мото

Владелец CSG Михал Стрнад собирается приобрести Ferrari и Maserati-дилеров в Праге
Садоводство

Каланхоэ перистый содержит вещества с противовоспалительным и антиоксидантным действием
Красота и здоровье

Врачи предупредили: кофе, чай и шоколад нарушают засыпание
Дом

Подготовка пространства квартиры к появлению собаки
Спорт и фитнес

Интервальная ходьба сжигает калории в два раза быстрее обычной — заключение учёных
Питомцы

Рвота у кошек чаще связана с перееданием и комками шерсти
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet