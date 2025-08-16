Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кривые огурцы
Кривые огурцы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:29

Огурцы вытянутся в струнку: копеечная подкормка из печки творит чудеса

Урожай ровных огурцов: используйте древесную золу – простой способ подкормки

Кривые огурцы — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие огородники. Чаще всего деформация плодов связана с дефицитом калия, важного элемента для нормального развития растений. Опытные дачники знают простой и эффективный способ исправить ситуацию, используя доступную и экологичную добавку — обычную древесную золу. Зола служит ценным источником легкоусвояемого калия для огуречных кустов, способствуя правильному формированию плодов.

Для приготовления рабочего раствора берут примерно один стакан просеянной древесной золы. Этот объем золы разводят в десяти литрах отстоянной воды комнатной температуры и тщательно перемешивают до полного растворения. Важно использовать именно просеянную золу, чтобы избежать попадания крупных частиц, которые могут засорить лейки или распылители.

Полученным зольным настоем поливают огурцы строго под корень. Важно избегать попадания раствора на листья во избежание ожогов. Поливать следует аккуратно, стараясь равномерно распределить раствор в прикорневой зоне каждого растения. Одна такая подкормка способна быстро восполнить дефицит калия, что положительно скажется на форме плодов.

Регулярность подкормок: залог успеха

Для достижения устойчивого результата подкормку зольным настоем повторяют с интервалом в 7-10 дней. Регулярность применения позволяет растениям постоянно получать необходимый калий, обеспечивая равномерное формирование новых завязей. Важно не пропускать подкормки, чтобы поддерживать оптимальный уровень питательных веществ в почве.

Кроме калия, древесная зола содержит фосфор и комплекс микроэлементов, необходимых для общего здоровья огуречных кустов и качества плодов. Такая комплексная подкормка работает сразу в нескольких направлениях, укрепляя растения, повышая их устойчивость к болезням и улучшая вкус и структуру огурцов.

Параллельно с внесением золы стоит пересмотреть режим полива. Неравномерное увлажнение почвы часто усугубляет проблему кривых огурцов, поскольку дефицит влаги затрудняет усвоение питательных веществ, включая калий. Грунт под растениями должен оставаться стабильно умеренно влажным, избегая пересыхания.

Баланс влажности: избегаем крайностей

Резкие перепады между засухой и обильным поливом вредят корням огурцов, что мешает равномерному усвоению питательных веществ. Сбалансированный полив — важное дополнение к подкормкам зольным настоем. Важно поливать огурцы регулярно, но умеренно, чтобы обеспечить постоянный доступ к влаге и питательным веществам.

Простой зольный настой действительно помогает выровнять форму созревающих огурцов. Многие садоводы отмечают видимое улучшение уже после первой-второй обработки. Плоды становятся ровнее, привлекательнее на вид и более приятными на вкус.

Соблюдение графика подкормок зольным настоем и сбалансированного полива гарантирует получение качественного урожая ровных и красивых огурцов до самой осени. Красивые, ровные огурцы порадуют любого огородника, станут украшением стола и продемонстрируют ваш успех в завершении сезона.

Интересные факты об огурцах:

  • Огурцы на 95% состоят из воды.
  • Огурцы относятся к семейству тыквенных.
  • Огурцы были известны в Древнем Египте.
  • Самый длинный огурец в мире достигал более 2,5 метров в длину.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Газовое отопление остаётся самым экономичным для частных домов в России вчера в 21:14

Какое отопление разорит вас зимой, а какое сэкономит сотни тысяч

Эксперт Фёдор Васильев рассказал, какое отопление выбрать для дома в зависимости от климата, и объяснил, как избежать ошибок при проектировании.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как избежать позеленения картофеля и отравления соланином вчера в 20:09

Почему зелёный налёт на картофеле — это тревожный сигнал

Почему картофель зеленеет, чем опасен соланин и как можно использовать такие клубни на участке вместо того, чтобы просто выбрасывать их.

Читать полностью » Луковичные цветы стоит посадить в августе для весеннего цветения вчера в 19:49

Луковичные, которые не боятся ни морозов, ни дождливой весны: посадите их в августе — и весной сад засияет без лишних хлопот

Какие луковичные посадить в августе, чтобы весной сад превратился в цветущий ковер? Подснежники, тюльпаны, нарциссы и другие фавориты сезона.

Читать полностью » Садоводы поделились оптимальными сроками посадки капусты и правилами осеннего ухода вчера в 19:09

Хотите сочную и сладкую капусту? Посадите её в конце лета

Хотите собрать сладкую и крепкую капусту осенью? Рассказываем, когда её сажать, как ухаживать и как хранить урожай до весны.

Читать полностью » Садовники назвали правила ухода за жимолостью в саду вчера в 18:55

Один приём при посадке — и куст жимолости зацветёт как в рекламе

Жимолость способна превратить любой забор в ароматный цветущий водопад. Узнайте, как правильно её сажать, поливать и обрезать для пышного цветения.

Читать полностью » Линда Шанахан рассказала о трёх надёжных способах размножения тимьяна вчера в 18:24

Тимьян размножается проще, чем кажется: три надёжных способа для любого сезона

Тимьян легко размножить и в воде, и в земле, и из семян. Подробно рассказываем о надёжных способах и советах травников для хорошего урожая.

Читать полностью » Садоводы Ростовской области составили календарь посадки цветов на сезон вчера в 16:39

Сад в Ростовской области цветёт с марта до ноября: всё дело в правильном календаре посадки

Календарь посадки цветов для Ростовской области: даты, которые помогут продлить цветение с весны до осени и пережить капризы погоды.

Читать полностью » Садоводы назвали причины вытягивания базилика и способы вернуть ему пышность вчера в 17:11

Конец лета — испытание для базилика: ошибка, которая лишает его вкуса

К концу лета базилик часто вытягивается и теряет аромат. Узнайте, как вернуть ему силы и продлить сбор свежей зелени до осени.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить яблочное желе в домашних условиях
Спорт и фитнес

Учёные назвали пять упражнений для набора мышц и снижения веса у женщин
Авто и мото

Очередь на Xiaomi YU7 2026 в Китае достигла 59 недель ожидания
Дом

Как выбрать аквариум или террариум для интерьера квартиры
Питомцы

Потеря внимания со стороны хозяина может вызвать агрессию у кошки
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Энистон рассказала Vanity Fair, как обустроила дом для защиты и уюта
Авто и мото

JAC стал лидером рынка пикапов в России в июле 2025 года — «Автостат»
ДФО

Визит Путина в Магадан: ключевые объекты посещения и планы на будущее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru