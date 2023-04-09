Вместе со снегом в Санкт-Петербурге "сошел" асфальт. Дорожные службы бездействуют

Съемочная группа канала 78 отправилась в совместный рейд с сотрудниками ГИБДД, чтобы проинспектировать состояние асфальта после зимы. Результаты неутешительны: дороги города портят глубокие ямы, устранять которые никто не спешит.

В связи с перепадами температур "сход" асфальта в весеннее время — закономерность, однако, чтобы не создавать аварийных ситуаций, дорожные службы должны вовремя обнаружить и отремонтировать поврежденный участок. Однако в реальности весной в Санкт-Петербурге дороги повсеместно стоят покрытыми трещинами и выбоинами.

К примеру, крупная яма длиной более метра и глубиной 10 сантиметров была обнаружена на улице Самойлова. Даже рук не хватает, отметила журналистка, чтобы замерить окружность дефекта.

"Такая яма не соответствует ГОСТам, а значит, может создать аварийную ситуацию на дороге. По правилам, в течение суток ее должны залатать. Допустимо сначала заложить яму щебнем, и только потом заасфальтировать", — поясняет корреспондент Полина Пятышева.

Метровые ямы — это не предел: в городе на Неве встречаются и более проблемные участки. Так, столкнувшись с выбоиной протяженностью 3,4 метра и повредив два колеса, петербуржец подал иск с просьбой наказать дорожное предприятие. Автомобилисту присудили свыше 200 тысяч рублей, что покроет затраты на ремонт и судебные издержки.

Жители Санкт-Петербурга ежедневно направляют десятки жалоб на состояние дорог к администрации города, однако качество дорожного покрытия остается низким. При этом, согласно порталу общественной организации "Убитые дороги", в городе на Неве свыше 1,5 тысяч проблемных объектов протяженностью 595 км.

Проблемы с дорогами в Санкт-Петербурге под управлением губернатора Александра Беглова наблюдаются не только в спальных районах, но и в центральной части города. Даже проезжая по Невскому проспекту вдоль Дома Зингера и Казанского собора, автомобилисты ощущают толчки на неровном асфальте. Что же касается дорожного полотна в "глубине" города, то там надеяться на хорошее качество покрытия тем более не приходится.