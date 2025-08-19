Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Соревновательные гири весом от 8 до 24 кг.
© commons.wikimedia.org by Knuckles is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Всего три упражнения — и тело горит: кроссфит-комплекс, который рушит силы на 12-й минуте

Кроссфит-тренировка "восходящая лестница" с гирей: рекомендации тренеров

В мире кроссфита редко встретишь тренировку, которая кажется простой на старте, но уже через несколько минут превращается в серьёзное испытание. Сегодняшний комплекс именно такой — всего три упражнения, но каждое новое повторение поднимает планку всё выше.

Суть тренировки

На выполнение даётся ровно 12 минут. Схема построена по принципу восходящей лестницы:

  • 3 воздушных приседания
  • 3 подъёма корпуса на AbMat
  • 3 русских маха гирей
  • 6 приседаний, 6 подъёмов корпуса, 6 махов
  • 9 повторений каждого движения
  • и так далее, добавляя по 3 к каждому упражнению, пока не истечёт время.

Рабочий вес гирь:

  • женщины — 35 фунтов
  • мужчины — 53 фунта

Почему это работает

Несмотря на то что первые раунды проходят легко, накопленный объём быстро заставит мышцы гореть, а дыхание — сбиваться. Стратегия проста: выбрать такой вес, чтобы можно было выполнять махи без долгих пауз.

Масштабирование

Если нагрузка кажется чрезмерной, тренеры рекомендуют облегчить условия:

  • взять более лёгкую гирю;
  • заменить приседания на выпады или шаги на ящик;
  • скручивания заменить планкой;
  • махи — на становую тягу гири или гуд-морнинг без веса.

Средний вариант:

гири: женщины — 26 фунтов, мужчины — 35 фунтов.

Вариант для новичков:

гири: женщины — 18 фунтов, мужчины — 26 фунтов.

Советы тренера

При работе на AbMat держите ноги в позиции "бабочки" — это снижает нагрузку на сгибатели бедра и позволяет сосредоточиться на прессе. В приседаниях следите за глубиной: выполняйте их до той степени, где техника остаётся идеальной.

Читайте также

Anytime Fitness уточнил, можно ли тренировать ноги каждый день без вреда для здоровья сегодня в 0:10

Секрет роста мышц, который прячется в количестве пропущенных тренировок

Тренировать ноги можно по-разному: от лёгких занятий четыре раза в неделю до тяжёлых тренировок дважды. Узнайте, как выбрать режим без вреда для прогресса.

Читать полностью » Гаррет Сикат представил 4-недельную программу плавания для похудения сегодня в 0:10

Бассейн против жира: борьба, в которой победа неизбежна

Плавание — эффективный способ похудеть без травм суставов. Узнайте, как 4-недельный план тренировок и питание помогут достичь цели.

Читать полностью » Программа тренировок Чарльза Поликвина 6–12–25 направлена на силу, гипертрофию и выносливость вчера в 23:26

Схема 6–12–25: как сочетать силу, гипертрофию и выносливость в одной тренировке

Метод Чарльза Поликвина сочетает 6, 12 и 25 повторений с минимальным отдыхом. Такая схема помогает пробить тренировочное плато и ускорить рост мышц.

Читать полностью » Фитнес-тренер Милославский: жим, тяга и приседания формируют основу для увеличения мышц вчера в 22:26

Отдых важнее штанги: почему мышцы не растут, даже если вы много тренируетесь

Фитнес-тренер Иван Милославский объяснил, как набрать мышечную массу: тренировки 3–5 раз в неделю, базовые упражнения, калорийный профицит и полноценный сон.

Читать полностью » Фитнес-тренер объяснила, как упражнения для лица и осанки влияют на женское здоровье вчера в 21:21

Красота начинается с мышц: как простые упражнения для лица меняют всё

Фитнес-тренер Иванна Идуш назвала ключевые упражнения для женщин: гимнастика для лица и работа над осанкой. Почему они так важны для здоровья и красоты?

Читать полностью » Нейрофизиолог объяснил, как стресс мешает набору мышечной массы вчера в 20:17

Почему тренировки не дают результата: всему виной один гормон

Кортизол, вырабатывающийся при стрессе, мешает росту мышц и ускоряет их разрушение. Как вернуть организму силы и улучшить результаты тренировок?

Читать полностью » Американский колледж спортивной медицины назвал причину травм при приседаниях вчера в 19:50

Главная ошибка в зале, из-за которой приседания заканчиваются травмой

Почему после приседаний болит поясница? Узнайте главные ошибки, опасные для спины, и простые способы сделать приседания безопасными.

Читать полностью » Тренеры из Нью-Йорка объяснили, какой вид кардио подходит для здоровья сердца вчера в 19:10

Эллипсоид против ходьбы: правда о том, что действительно меняет тело

Эллипсоид или ходьба — что эффективнее? Разбираем, где сжигается больше калорий, какая нагрузка полезнее для суставов и что лучше для сердца.

Читать полностью »

Культура и шоу-бизнес

Хелен Миррен заявила, что против женской версии Джеймса Бонда
Спорт и фитнес

Как рассчитать целевую зону пульса при нагрузке — рекомендации AHA
Дом

Житель Южного Чертанова добился замены неисправных батарей через Мосжилинспекцию
Авто и мото

Эксперт Бруно Гибо: перепрошивка двигателя под E85 делает автомобиль нелегальным во Франции
Еда

Как приготовить песочное печенье с кунжутом за 25 минут — рекомендации шеф-поваров
Питомцы

Сиамский кот стал помощником в дрессировке собак-поводырей для глухих
Культура и шоу-бизнес

Бен Стиллер не будет режиссёром третьего сезона "Разделения"
Спорт и фитнес

Основные причины болей в пояснице у спортсменов, по данным Cleveland Clinic
