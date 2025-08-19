Всего три упражнения — и тело горит: кроссфит-комплекс, который рушит силы на 12-й минуте
В мире кроссфита редко встретишь тренировку, которая кажется простой на старте, но уже через несколько минут превращается в серьёзное испытание. Сегодняшний комплекс именно такой — всего три упражнения, но каждое новое повторение поднимает планку всё выше.
Суть тренировки
На выполнение даётся ровно 12 минут. Схема построена по принципу восходящей лестницы:
- 3 воздушных приседания
- 3 подъёма корпуса на AbMat
- 3 русских маха гирей
- 6 приседаний, 6 подъёмов корпуса, 6 махов
- 9 повторений каждого движения
- и так далее, добавляя по 3 к каждому упражнению, пока не истечёт время.
Рабочий вес гирь:
- женщины — 35 фунтов
- мужчины — 53 фунта
Почему это работает
Несмотря на то что первые раунды проходят легко, накопленный объём быстро заставит мышцы гореть, а дыхание — сбиваться. Стратегия проста: выбрать такой вес, чтобы можно было выполнять махи без долгих пауз.
Масштабирование
Если нагрузка кажется чрезмерной, тренеры рекомендуют облегчить условия:
- взять более лёгкую гирю;
- заменить приседания на выпады или шаги на ящик;
- скручивания заменить планкой;
- махи — на становую тягу гири или гуд-морнинг без веса.
Средний вариант:
гири: женщины — 26 фунтов, мужчины — 35 фунтов.
Вариант для новичков:
гири: женщины — 18 фунтов, мужчины — 26 фунтов.
Советы тренера
При работе на AbMat держите ноги в позиции "бабочки" — это снижает нагрузку на сгибатели бедра и позволяет сосредоточиться на прессе. В приседаниях следите за глубиной: выполняйте их до той степени, где техника остаётся идеальной.
