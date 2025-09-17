Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка на больничном
Девушка на больничном
© freepik.com by DC Studio is licensed under public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:16

Учёба началась — маски готовьте: в Пензенской области ОРВИ идёт вразнос

Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области выросла на 31% за неделю — данные Роспотребнадзора

На второй неделе сентября эпидемиологическая ситуация в Пензенской области заметно ухудшилась.

С 8 по 14 сентября зарегистрировано 1 544 случая ОРВИ — это 124,9 случая на 100 тысяч населения. Почти треть заболевших (29,1%) составляют дети.

Резкий прирост за неделю

По данным регионального управления Роспотребнадзора, по сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости составил +31,4%. При этом случаев гриппа в регионе не зафиксировано.

Тенденция по всей стране

Рост числа заболевших наблюдается не только в Сурском крае. За последнюю неделю по России диагноз ОРВИ был поставлен 696 тысячам человек — это на 63,8% больше, чем неделей ранее.

Особенно заметен прирост среди школьников: количество заболевших детей удвоилось. Специалисты объясняют это окончанием массовых отпусков и возвращением детей в учебные коллективы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ФСБ обнаружила мастерскую по переделке оружия у жителя Пензы — вынесен приговор вчера в 8:17

Тихий сосед оказался мастером по боевому: чем закончилась слесарня на дому

В Пензе осудили 58-летнего мужчину: в его мастерской нашли оружие, боеприпасы и детали. Суд назначил условный срок и штраф 100 тысяч рублей.

Читать полностью » В Пензенской области супругам за 50 лет брака выплачивают 5 тысяч рублей вчера в 7:18

50 лет рука об руку, и вот вам подарок: что получают самые стойкие пары в Пензе

В Пензенской области супруги, прожившие в браке 50 лет, могут получить 5 тысяч рублей. В 2025-м на «золотую свадьбу» уже подали заявки 149 пар.

Читать полностью » Пензенская область получит 70,6 млн рублей на обновление онкооборудования — план правительства вчера в 6:11

Рак наступает, но техника устарела: когда до Пензы дойдут миллионы на спасение

Пензенская область получит 70 млн рублей в 2027 году на борьбу с онкологией — деньги направят на обновление техники и оснащение медучреждений.

Читать полностью » Суд приговорил жительницу Кировской области к условному сроку за поддельные документы о родах вчера в 5:29

Родила на бумаге — получила землю и деньги: схема, которую раскрыли слишком поздно

Жительницу Кировской области осудили в Кузнецке: по фиктивным справкам она оформила маткапитал и пособия, нанеся ущерб бюджету более 760 тысяч.

Читать полностью » Прокуратура Камешкирского района добилась возврата денег женщине, пострадавшей от мошенников вчера в 4:19

Сначала поверила в ЦБ, потом — в прокуратуру: как женщина отвоевала свои деньги

Жительница Камешкирского района лишилась 136 тысяч рублей из-за аферистов, но через суд смогла вернуть сумму с процентами.

Читать полностью » УМВД: трое мужчин выращивали коноплю и сушили марихуану в палатке вчера в 4:17

Взяли рюкзак, палатку и... удобрения: как трое пензенцев превратили лес в наркоплантацию

В лесу Пензенской области полиция обнаружила плантацию конопли: 116 кустов, 800 граммов марихуаны и троих мужчин, выращивавших её для себя.

Читать полностью » В Пензе пьяный посетитель караоке-бара ударил спутницу и был задержан Росгвардией вчера в 2:27

Как сработала одна кнопка — Росгвардия приехала по тревоге, а нашла обиженных, уставших и очень пьяного пензенца

В Пензе нетрезвый мужчина устроил скандал в караоке-баре: попытка драки закончилась тем, что он случайно ударил свою спутницу.

Читать полностью » В регионе сотрудники ГАИ выявили 134 нарушения выезда на встречную полосу вчера в 1:18

Любишь обгонять по встречке — приготовь 7 500 и тапки для ходьбы: рейд пензенских ГАИ шокировал даже бывалых

В Пензе прошёл рейд «Встречная полоса»: инспекторы выявили более сотни нарушений, за которые грозит крупный штраф или лишение прав.

Читать полностью »

Новости
Еда

Садоводы напоминают: хранить сушёные сливы лучше в полотняных мешочках
Красота и здоровье

Сыры рикотта, моцарелла и швейцарский подходят для рациона при повышенном давлении
Дом

Совместный сон: советы по созданию комфортной спальни для пары
Наука

В Турции раскопали идолов и керамику бронзового века — находке 4500 лет
Красота и здоровье

Исследование ENDO 2025: уровень сахара в крови влияет на мужское сексуальное здоровье
Технологии

MinIO запустила AIStor — объектное хранилище для масштабных ИИ-нагрузок
УрФО

В УрФО почти треть продаж новых автомобилей приходится на LADA — Авито Авто
Садоводство

Виноград обрезают осенью после опадания листьев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet