Учёба началась — маски готовьте: в Пензенской области ОРВИ идёт вразнос

На второй неделе сентября эпидемиологическая ситуация в Пензенской области заметно ухудшилась.

С 8 по 14 сентября зарегистрировано 1 544 случая ОРВИ — это 124,9 случая на 100 тысяч населения. Почти треть заболевших (29,1%) составляют дети.

Резкий прирост за неделю

По данным регионального управления Роспотребнадзора, по сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости составил +31,4%. При этом случаев гриппа в регионе не зафиксировано.

Тенденция по всей стране

Рост числа заболевших наблюдается не только в Сурском крае. За последнюю неделю по России диагноз ОРВИ был поставлен 696 тысячам человек — это на 63,8% больше, чем неделей ранее.

Особенно заметен прирост среди школьников: количество заболевших детей удвоилось. Специалисты объясняют это окончанием массовых отпусков и возвращением детей в учебные коллективы.