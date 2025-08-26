Гриппа нет, но вирусы атакуют: почему дети до 2 лет особенно уязвимы перед вирусами
Региональное управление Роспотребнадзора зафиксировало рост числа случаев ОРВИ, особенно в группе детей до 2 лет.
Общая статистика
За неделю зарегистрировано 954 случая ОРВИ (+8,3% к предыдущему периоду, когда было 879).
Доля детей в структуре заболевших составила 25,7%.
Ситуация в Пензе
В городе поставили диагноз 451 пациенту (+8,7%).
Среди малышей до 2 лет рост заболеваемости достиг 166,1%.
Неделей ранее показатель превышал контрольный уровень на 89,6%.
Грипп
Случаев заболевания гриппом в регионе за неделю не зафиксировано.
