Гриппа нет, но вирусы атакуют: почему дети до 2 лет особенно уязвимы перед вирусами

сегодня в 3:17

Дом, переживший пожар и царя, обретёт новую жизнь: как будут реставрировать училище Белинского

Когда-то здесь учился Белинский и лечился Николай I. Теперь старое здание в Белинском получит шанс на новую жизнь.

сегодня в 2:14

Масштабная проверка в Пензе: 11 человек направили в военкомат

65 машин, десятки проверок и военные билеты под особым вниманием. В Пензе начали охоту на тех, кто не спешит в военкомат.

сегодня в 1:17

Стоянка зарабатывает миллионы, налог — лишь 94 тысячи: власти спорят, как это изменить

Парковки и стадионы в Пензе могут оказаться дороже из-за новой налоговой ставки. Но для бюджета города это лишь капля в море или серьёзный доход?

вчера в 23:01

680 рублей за набор: депутаты обсудили поддержку военных

В Пензе решили поддержать будущих контрактников необычным способом. Но хватит ли пайка за 680 рублей, чтобы привлечь новобранцев?

вчера в 22:03

Мигранты и санитарная защита: кто кого винит в завозе "холеры" в Поволжье

Слова о холере вызвали неожиданную реакцию: член СПЧ заявил, что инфекцию в Россию уже привезли мигранты. Но Роспотребнадзор говорит иное.

вчера в 22:01

Минздрав бьёт тревогу: новобранцы игнорируют обязательные прививки

Прививки для солдат — защита от болезней в армии. Но всё больше призывников в Пензе отказываются от вакцинации. Чем это может обернуться?

вчера в 21:01

Завтрак дешевле, дорога дороже: как выглядит июльская экономика по-русски в Поволжье

Яйца дешевеют, бензин дорожает, а инфляция в регионе остаётся выше средней по стране. Почему июль снова удивил ценами?

вчера в 20:01

Первоклассники здоровы, выпускники — калеки: почему школа подрывает здоровье детей

В первый класс дети приходят здоровыми, но к выпуску диагнозы есть почти у каждого. Что происходит со школьниками за годы учёбы?

