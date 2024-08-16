Стало известно, сколько будут платить "Крылья Советов" Дзюбе по контракту

Самарские "Крылья Советов" собираются подписать однолетний контракт с нападающим Артёмом Дзюбой, предложив ему зарплату 5 млн рублей в месяц, сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Данный контракт должен быть одобрен губернатором Самарской области Вячеславом Фетисовым. В то же время возникают серьёзные сомнения по поводу рациональности приглашения почти 36-летнего бывшего игрока "Спартака", "Зенита" и "Локомотива".
Напомним, что 29 мая 2024 года "Локомотив" объявил о том, что Дзюба покинул клуб по завершении срока действия контракта.
Нападающий присоединился к команде в феврале 2023 года, за полтора сезона провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Дзюбы составляет €2 млн.
Фото: fc-zenit.ru/ Вячеслав Евдокимов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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