Стало известно, сколько будут платить "Крылья Советов" Дзюбе по контракту

Инсайдер Карпов: в контракте Дзюбы с "Крыльями Советов" прописана сумма в 5 млн рублей

Самарские "Крылья Советов" собираются подписать однолетний контракт с нападающим Артёмом Дзюбой, предложив ему зарплату 5 млн рублей в месяц, сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Данный контракт должен быть одобрен губернатором Самарской области Вячеславом Фетисовым. В то же время возникают серьёзные сомнения по поводу рациональности приглашения почти 36-летнего бывшего игрока "Спартака", "Зенита" и "Локомотива".

Напомним, что 29 мая 2024 года "Локомотив" объявил о том, что Дзюба покинул клуб по завершении срока действия контракта.

Нападающий присоединился к команде в феврале 2023 года, за полтора сезона провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Дзюбы составляет €2 млн.

Фото: fc-zenit.ru/ Вячеслав Евдокимов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)