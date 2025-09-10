Артроз моложе 40: болезнь "пенсионеров" меняет возрастные рамки

Можно ли в 36 лет почувствовать себя человеком, которому "за 50"? Оказывается, да — особенно если речь идёт о здоровье суставов. Историей своего столкновения с артрозом поделился в личном блоге Виталий Шурман.

Первые тревожные сигналы

Колени — одни из самых загруженных суставов человеческого организма. Они ежедневно выдерживают вес тела, позволяют двигаться, бегать, подниматься по лестнице. Однако большинство людей, по словам Шурмана, начинают задумываться о здоровье коленей только тогда, когда они дают о себе знать болью.

У Виталия, офисного работника и любителя бега на дистанции 10-15 километров, первые тревожные сигналы появились летом прошлого года. Сначала это был лёгкий хруст и пощёлкивания, затем — нарастающий дискомфорт при ходьбе по ступеням. Попытка "отдохнуть" лишь ухудшила состояние: ночами стало крутить ноги, а ощущение усталости только усиливалось.

В итоге пришлось обратиться к ортопеду. После МРТ и анализов подагра была исключена, но врач поставил диагноз — артроз второй стадии.

"Я считал, что артроз — болезнь 50-летних"

"Для меня этот диагноз никогда не был пугающим, но в тот момент я почувствовал себя старым. Я всегда думал, что артроз — это удел тех, кому за пятьдесят, а я мужчина в расцвете сил", — рассказывает Шурман.

Врач предложил стандартное лечение: физиотерапию, мази, уколы, а также снижение веса. При росте 175 см вес Виталия составлял 87 кг, что увеличивало нагрузку на суставы.

Назначения и первые шаги к выздоровлению

Комплексное лечение включало:

курс магнитотерапии для снятия воспаления и улучшения кровообращения;

мазь "Долгит" дважды в день;

внутримышечные уколы "Алфлутоп" на протяжении пяти дней;

диету без солений, копчёностей и сладкого;

приём хондропротекторов и гидролизованного коллагена для поддержания хрящевой ткани.

Кроме того, Виталий на две недели полностью отказался от бега, но продолжал прогулки по 2-3 километра вместе с собакой.

Поиск информации и новые решения

Изучая материалы в интернете, Шурман столкнулся с огромным количеством противоречивых советов — от народных методов до инновационных препаратов. "Информации слишком много, и разобраться в этом хаосе непросто", — отмечает он.

Тем не менее, опираясь на рекомендации врача и собственное исследование, он выбрал хондропротектор "Hondorol Equilibrium" с гиалуроновой кислотой.

Возвращение к спорту

Уже через неделю Виталий почувствовал значительное облегчение. Однако он не спешил возвращаться к прежнему темпу тренировок. Чтобы снизить ударную нагрузку на колени, он приобрёл мягкие ортезы Orlett. "Важно, чтобы ортезы были динамическими, без жёстких вставок, и правильно подобранного размера", — советует он.

Итоги и личные выводы

Опыт Виталия Шурмана показывает: артроз — это не приговор даже для активных людей среднего возраста. Главное — вовремя заметить проблему, обратиться к врачу и дисциплинированно следовать назначениям.

Сегодня он продолжает бегать, но делает это осознанно, прислушиваясь к своему телу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, артроз является одной из самых распространённых форм заболеваний суставов и чаще всего поражает людей после 40 лет. Лёгкие физические нагрузки (ходьба, плавание, йога) считаются лучшей профилактикой прогрессирования болезни. Снижение веса всего на 5-7 кг может значительно уменьшить нагрузку на коленные суставы и облегчить течение артроза.