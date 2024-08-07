В Госдуме предложили тестировать артистов на алкоголь и наркотики

Депутат Государственной думы VIII созыва от партии "Единая Россия" Султан Хамзаев выдвинул предложение, согласно которому все творческие исполнители должны проверяться на алкоголь и содержание наркотических веществ в организме перед тем, как выйдут выступать на сцену. Об этом информирует агентство РИА Новости.
По мнению российского политического деятеля, необходимо возложить запрет на выступления тех артистов, которые дают свои концерты перед зрителями под алкогольной интоксикацией или в состоянии, которое наступает после употребления человеком наркотика. По его словам, тестирование артистов следует осуществлять в тех случаях, если на их концерт пришли более полтысячи зрителей.
Российский политический деятель акцентировал на том, что артисты обязаны будут проходить данную проверку беспрекословно. Он также добавил, что необходимо усилить ответственность эстрадных звёзд, которые появляются в подобном неподобающем состоянии, вплоть до полного запрета их концертов.
Фото: commons. wikimedia. org / AleksAleksAleks (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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