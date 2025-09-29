Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин
© commons.wikimedia.org by Kalendar is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:33

Райдер не из сказки: что на самом деле просит Шаляпин на гастролях

Прохор Шаляпин опроверг слухи о виски, газировке и охране в своём райдере

41-летний певец Прохор Шаляпин вновь оказался в центре внимания СМИ. На этот раз поводом стали слухи о его райдере — документе с требованиями артиста на гастролях. Ранее в некоторых изданиях утверждалось, что певец якобы требует наличия односолодового виски, газировки и даже круглосуточной охраны.

Реальные требования артиста

Сам Шаляпин категорически опроверг эти сведения, подчеркнув, что никакого отношения к подобным пунктам не имеет.

"Это бред сумасшедших! Я никакого отношения не имею к этому райдеру, это кто-то придумал. Кока-колу я вообще не пью, виски мне не нужно, я его не пью. Я пью сейчас 5-HTP, магний. Где-то пишут, что я в экономе летаю. Я не летаю в экономе на гастроли. Только бизнес-классом. Потому что я заслужил уже это. Гонорары тоже разные — где-то больше, где-то меньше," — пояснил певец.

Шаляпин отметил, что слухи о круглосуточной охране и вооруженных телохранителях также не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что выступает спокойно и без дополнительных мер безопасности, которых якобы требуют в райдере.

Как артисты формируют свои требования

Райдер — это стандартный документ для гастролирующих звезд, который описывает бытовые условия на площадке: комнату для переодевания, техническое оснащение сцены, иногда питание и напитки. В реальности большинство требований носят бытовой или технический характер. Пункты о дорогих алкогольных напитках или личной охране — скорее исключение, чем правило.

Для артиста важна организованная работа команды и комфорт на сцене, но это не значит, что он живет в роскоши на гастролях или требует невозможного. Шаляпин подтвердил, что ценит удобство и здоровье, поэтому предпочитает правильное питание, биодобавки и комфортные условия перелета.

А что если…

Если бы слухи о райдере были правдой, это не только формировало бы определенный имидж певца, но и влияло на восприятие его публикой. В реальности же артисты чаще всего предпочитают простые, но функциональные условия, чтобы сосредоточиться на творчестве.

FAQ

Сколько стоит обеспечить райдер?
Зависит от масштаба концерта, но в основном расходы включают техническое оснащение сцены, питание и условия для команды.

Мифы и правда

  • Миф: все артисты требуют дорогие напитки и личную охрану.

  • Правда: большинство звезд указывают только необходимые бытовые и технические условия.

Интересные факты

  1. Райдеры некоторых артистов могут занимать десятки страниц, но большая часть пунктов касается простых бытовых нужд.

  2. Известный рок-группа Guns N' Roses в прошлом включала в райдер уникальные пожелания к еде, которые были скорее шуткой, чем обязательством.

  3. 5-HTP и магний, которые упомянул Шаляпин, помогают поддерживать настроение и уровень энергии при активных гастролях.

Исторический контекст

Артисты всегда стремились к комфорту во время гастролей. В XX веке райдеры включали простые требования вроде горячей воды и отдельной комнаты для переодевания. Сегодня документ стал более детализированным, но смысл остался прежним — создать условия для эффективного выступления.

