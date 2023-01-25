Экипаж "Гиацинта" уничтожает боевую технику ВСУ в Запорожской области
Российские артиллеристы "отработали" скопление боевой техники украинских боевиков в процессе наступления в Запорожской области.
"Украинская техника располагалась примерно в 24 километров от боевого расчета. Наша задача — прикрыть пехотные подразделения. Из "Гиацинта" в основном уничтожаем артиллерийские батареи противника и бронетехнику. "Гиацинт" — это как снайперская винтовка",- рассказал военнослужащий РФ с позывным "Раптор".
Американский журналист предположил, зачем США убедили Германию поставлять танки в зону спецоперации
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