Экипаж "Гиацинта" уничтожает боевую технику ВСУ в Запорожской области

Российские артиллеристы "отработали" скопление боевой техники украинских боевиков в процессе наступления в Запорожской области.

"Украинская техника располагалась примерно в 24 километров от боевого расчета. Наша задача — прикрыть пехотные подразделения. Из "Гиацинта" в основном уничтожаем артиллерийские батареи противника и бронетехнику. "Гиацинт" — это как снайперская винтовка",- рассказал военнослужащий РФ с позывным "Раптор".