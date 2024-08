Артиллеристы из 114-й артиллерийской бригады "Южной" группировки войск с помощью гаубицы М46 успешно уничтожили командный пункт беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны России.

Министерство обороны подчеркнуло, что благодаря точной артиллерийской поддержке, предоставляемой расчетом гаубицы М-46, штурмовые группы мотострелковых подразделений могут выполнять боевые задачи с минимальными потерями, обеспечивая продвижение российских войск.

Командир орудия с позывным "Джамбо" в интервью, опубликованном Министерством обороны, рассказал о своей работе.

Он отметил, что основная задача артиллерии — поддержка пехоты во время их наступления. Артиллеристы обстреливают блиндажи, лесные посадки и уничтожают технику противника, адаптируясь к меняющимся условиям и приоритетам, которые определяют корректировщики и командиры.

Министерство обороны также подчеркнуло, что артиллеристы способны с высокой точностью рассчитывать траектории снарядов, поражая цели на расстоянии до 40 километров в любых погодных условиях. Благодаря их работе, 114-я артиллерийская бригада смогла уничтожить множество бронемашин, артиллерийских систем и разрушить укрепленные позиции противника.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)