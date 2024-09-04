Искусственный интеллект в школе: какие технологии применяют, чем грозит развитие ИИ в образовании

В некоторых российских школах уже вовсю применяют GPT-чат, сервис Edwica, виртуальный помощник "Кеша". Однако, невзирая на все преимущества от использования ИИ, образование может находится под угрозой, поскольку студенты списывают у чат-ботов.

Несколько дней назад учебные заведения вновь распахнули свои двери для всех желающих получить новые знания. С каждым годом обучение все больше видоизменяется и адаптируется под технологии ИИ. Так, например, одна из школ в Великобритании запустила курс для двух десятков учеников, которые начнут проходить общеобразовательную подготовку, применяя исключительно платформы ИИ. Новые технологии не стали исключением и для католических школ Оттавы. Там дети будут обучаться с ИИ, в частности, использовать его для решения математических заданий, написания конспектов и эссе. Искусственный интеллект пробрался и в российские учебные заведения, о чем рассказали NewsInfo.Ru учитель информатики школы номер 117 (г. Москва) Майя Войнаровская, Президент Московского физико-технического университета Николай Кудрявцев и директор школы номер 117 (г. Москва), Заслуженный учитель России Ирина Бабурина.

Учитель информатики Майя Войнаровская сообщила, что данные технологии помогают школьникам в решении домашних задач. Эксперт уверяет, что это экономит время.

"В основном они используют GPT-чат для решения задач по информатике и написания программ на каком-нибудь языке программирования, например, Python. Edwica помогает школьникам выбрать направление для дальнейшего обучения, класс, в котором бы они хотели учиться. Виртуальный помощник "Кеша" экономит время. Например, мы раньше тратили время на то, чтобы достать информацию, и домашняя работа занимала огромное количество времени. Сейчас они получают больше данных с помощью этих помощников и решают поставленные задачи за короткий срок. Иногда используются 3D-принтеры, 3D-моделирование. Они готовят проекты, узнают, что такое мир роботов, робототехники, 3D-печати. Это уже совершенно другой уровень и образования, и подготовки школьников", — сообщила учитель информатики.

Николай Кудрявцев придерживается мнения, что искусственный интеллект — это специфическое программирование, которое опирается на новые возможности, которые по железу представляют наши вычислительные и компьютерные мощности. Он позволяет делать действительно очень многое и развивать совершенно новые направления, добавил эксперт.

"Это то, что изучается в ВУЗах и школах. Машинное обучение, Big Data — такие вот вещи. Но ИИ будет делать ровно то, что в него заложит человек. Но то, что сами новшества учат студентов, такого и быть не может", — заявил Президент Московского физико-технического университета.

Эксперт сообщил, что сегодня многие используют чат-боты GPT. Однако порой возникает проблема при проверке контрольных работ.

"Это действительно помогает, но порой возникают вопросы. Студент сам писал курсовую работу или чат GPT ему помог?", — сообщил Николай Кудрявцев.

В свою очередь Ирина Бабурина заявила, что к искусственному интеллекту прибегли еще не все школы.

"Видимо, в некоторых местах, где школы существуют при высших учебных заведениях, при МГУ, при различного рода центрах, уже процесс идет. Но, насколько я знаю, в массовых школах еще пока внедрение, использование искусственного интеллекта только в зачаточном состоянии. Молодые и продвинутые преподаватели используют различные сервисы в какой-то части своего урока, предлагая интересные задания. Но пока это не имеет масштабного характера", — поделилась Ирина Бабурина.

Фото: Flickr / Mike MacKenzie (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)