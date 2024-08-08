Psychiatry Research: искусственный интеллект научился распознавать одиночество по голосу человека

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали новый метод определения одиночества у людей с помощью нейросетей.
Их исследование, опубликованное в журнале Psychiatry Research, показывает, что одиночество - серьёзная проблема, особенно среди пожилых людей, и влияет как на психическое, так и на физическое здоровье.
Классические методы, такие как шкалы самоанализа, могут быть трудоёмкими и необъективными. Новый метод использует ИИ для анализа речи, чтобы более точно определить уровень одиночества.
В исследовании приняли участие 97 человек в возрасте от 66 до 101 года из жилого комплекса для престарелых в Южной Калифорнии. Их уровень одиночества оценили с помощью шкалы одиночества Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и 20-пунктового опроса, а также через беседы на темы смысла жизни, использования технологий и старения.
Анализ записей разговоров с помощью ИИ показал, что одинокие люди чаще упоминали социальный статус, выражали больше негативных эмоций и говорили о религии. Те, кто чувствовал себя менее одинокими, чаще говорили о семье и образе жизни. Также было замечено, что одинокие люди чаще используют местоимения первого лица, междометия, повторяют слова и употребляют интернет-сленг.
Учёные считают, что их метод позволяет лучше понять, как манера общения отражает чувства людей относительно социальных отношений. В будущем они планируют протестировать этот подход на других группах населения.
Фото: flickr.com/Mike MacKenzie (CC BY 2.0 license)
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