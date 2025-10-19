Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Новогодняя ёлка
Новогодняя ёлка
© commons.wikimedia.org by Bright estrellas is licensed under CC0
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:20

Как выбрать искусственную ёлку, чтобы она прослужила 20 лет и не навредила экологии

Эксперты рассказали, как выбрать качественную искусственную елку к Новому году

В канун Нового года многие задумываются, какую ёлку поставить дома — живую или искусственную. Споры об этом не утихают уже много лет. Одни считают, что только настоящая ель создаёт подлинное праздничное настроение, другие выбирают практичность и долговечность искусственных деревьев.

С каждым годом мода на осознанное потребление и экологичный подход набирает силу, и всё больше семей стараются подойти к выбору праздничного дерева с умом.

Разберём, как правильно выбрать искусственную ёлку, чтобы она прослужила долгие годы, выглядела эффектно и не навредила экологии.

Живая или искусственная: в чём разница

Главный аргумент в пользу живой ели — её аромат и естественная красота. Однако экологический след от вырубки лесов, транспортировки и утилизации таких деревьев велик. Искусственная ёлка, напротив, служит десятилетиями, но при этом создаётся из нефте-продуктов и пластиков, производство которых также оставляет след.

Эксперты считают: выбор в пользу искусственного дерева оправдан, если его используют не менее 10-20 лет. Тогда вред от производства уравновешивается длительным сроком службы.

Сравнение: живая и искусственная ёлка

Параметр Живая ёлка Искусственная ёлка
Срок службы 1 сезон 10-20 лет
Уход Требует полива, осыпается Не требует
Аромат Естественный Отсутствует
Экологичность Зависит от утилизации Зависит от производителя
Цена 1-3 тыс. руб. ежегодно 3-15 тыс. руб. один раз

Если учитывать все факторы, искусственная ёлка оказывается более экологичной при длительном использовании. Главное — выбрать качественную модель и правильно за ней ухаживать.

Как выбрать искусственную ёлку

1. Отдайте предпочтение местным производителям

Чтобы снизить углеродный след, ищите российские бренды или европейские компании с локальным производством. Они чаще используют сертифицированное сырьё, соответствующее нормам безопасности.

2. Проверяйте запах

От качественной ёлки не должно пахнуть пластиком. Резкий химический запах говорит о дешёвом сырье, которое при нагревании может выделять летучие соединения.

Современные материалы проходят обработку, благодаря которой дерево не воспламеняется, а лишь тлеет, снижая риск пожара и выделения токсинов.

3. Изучите состав и конструкцию

Хорошие ёлки делают из ПВХ высокого качества или безопасного полиэтилена (PE). Такие материалы устойчивы к деформации и не теряют цвет со временем.

Каркас должен быть металлическим, а не пластиковым: это увеличивает срок службы и устойчивость. Обратите внимание на тип сборки — шарнирные ветви удобнее, чем съёмные, и дольше сохраняют форму.

4. Выберите форму и размер

  • Для квартиры подойдёт дерево до 180 см, для загородного дома — выше двух метров.
  • В узких помещениях лучше смотрится ёлка-"карандаш" - стройная и высокая.
  • Для детской можно выбрать настольную мини-версию или настенную ёлку.

5. Проверьте наличие маркировки

На упаковке должна быть указана сертификация по пожарной безопасности и экологическим стандартам. Это гарантия, что изделие безопасно для дома.

Советы шаг за шагом

  1. Определите, где будет стоять ёлка — от этого зависит высота и ширина.
  2. Подумайте о хранении: складная конструкция с чехлом прослужит дольше.
  3. Если есть домашние животные — выбирайте устойчивую подставку и несыпучую хвою.
  4. Убедитесь, что ветки не осыпаются при лёгком нажатии.
  5. Проверьте оттенок — качественные ёлки имеют естественный зелёный или слегка припорошённый цвет, без блеска и резкого глянца.

Экологичность и "точка безубыточности"

Исследования показывают, что экологическая окупаемость искусственной ёлки наступает через 4-20 лет. Чем дольше она используется, тем меньше вред экологии.

Чтобы сделать выбор осознанным:

  • Покупайте высококачественное дерево - оно прослужит десятилетия.
  • Откажитесь от ежегодной покупки дешёвых пластиковых моделей.
  • Храните ёлку в чехле, вдали от солнечных лучей, чтобы хвоя не выгорала.

Выбор между живой и искусственной ёлкой — вопрос не только вкуса, но и осознанности. Качественное искусственное дерево может прослужить десятилетия, оставаясь красивым, безопасным и экологичным решением. Главное — выбирать с умом, а не по принципу "подешевле". Ведь настоящая праздничная атмосфера рождается не от запаха хвои, а от тепла, которое царит в доме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рекомендации специалистов по правильной эксплуатации посудомоечных машин сегодня в 4:19
Посудомойка прослужит вдвое дольше: пять ошибок, которые совершают почти все хозяйки

Посудомоечная машина может служить десятилетиями, если за ней правильно ухаживать. Рассказываем, как чистить фильтр, предотвращать накипь и избавляться от запахов без лишних затрат.

Читать полностью » Рекомендации специалистов по правильной стирке и хранению постельных принадлежностей сегодня в 3:53
Чистое одеяло — крепкий сон: главные правила ухода, о которых забывают

Чистые подушки и одеяла — залог здорового сна. Узнайте, как ухаживать за ними правильно, чтобы избежать пыли, клещей и неприятных запахов, продлив срок службы ваших спальных принадлежностей.

Читать полностью » Пыль, плесень и клещи: чем опасно хранение вещей под кроватью сегодня в 3:36
Не прячьте вещи под кроватью: пять предметов, которые там быстро погибают

Не всё, что удобно, безопасно: хранение вещей под кроватью может обернуться пылью, аллергенами и насекомыми. Какие предметы нельзя держать в этом месте и как правильно организовать хранение — рассказываем в материале.

Читать полностью » Активированный уголь вместо фильтра: безопасный метод очистки воды в домашних условиях сегодня в 3:11
Чистая вода без фильтра: как активированный уголь спасает от ржавчины и хлора

Нет фильтра под рукой? Обычный активированный уголь поможет очистить воду от хлора и неприятного запаха. Рассказываем, как сделать простой фильтр своими руками и когда он действительно работает.

Читать полностью » Как очистить сковороду от нагара с помощью обычного чая: безопасный и дешёвый способ сегодня в 2:45
Чай вместо химии: неожиданный способ очистить сковородку от нагара

Забытые чайные пакетики способны сотворить чудо: вернуть блеск даже сильно закопчённой сковородке. Узнайте, как дубильные вещества чая растворяют нагар и почему этот способ безопасен для тефлонового покрытия.

Читать полностью » Из колготок в помощники: как превратить старые вещи в удобные бытовые решения сегодня в 2:30
Старые колготки не выбрасывайте: 7 неожиданных способов, как они спасут дом и сад

Не спешите выбрасывать старые колготки! Из них можно сделать ароматические саше, подвязки для растений и даже мешки для стирки. Рассказываем, как капрон превращается в универсальный инструмент для дома и сада.

Читать полностью » Гель для посуды может испортить мебель и технику: эксперты назвали опасные ошибки в уборке сегодня в 2:15
Гель для посуды — не чудо-средство: пять случаев, когда он только всё портит

Гель для посуды очищает всё — но не всё без последствий. Какие предметы страдают от такой «универсальности» и чем заменить средство, чтобы не испортить мебель, посуду и одежду — читайте в материале.

Читать полностью » Эксперты рассказали, какие вещи нельзя покупать с рук: мебель, ковры и техника под запретом сегодня в 1:49
Экономия, которая мстит: вещи с рук, способные навредить вашему здоровью

Покупка мебели и техники с рук может показаться выгодной, но за низкой ценой нередко скрываются аллергены, насекомые и неисправности. Какие вещи лучше не покупать подержанными — рассказываем в материале.

Читать полностью »

Новости
Дом
Дизайнеры рассказали, как правильно организовать гардеробную в квартире
Красота и здоровье
В Башкирии за семь лет врачи "поездов здоровья" приняли свыше 800 тысяч пациентов
Спорт и фитнес
Бодибилдер Стэн Эффердинг объяснил, в какой позе мышцы лучше всего восстанавливаются после тренировок
Еда
Курица со шпинатом в сливочном соусе подходит для повседневного ужина и для праздничного стола
Еда
Салат из белых грибов и курицы с добавлением арахиса получается сытным, оригинальным и гармоничным
Садоводство
Спаржевая фасоль осенью остаётся урожайной при правильной агротехнике — эксперты-овощеводы
Еда
Индейка с луком и морковью сохраняет сочность при жарке на сковороде
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер показал комплекс упражнений для полноценной тренировки тела без спортзала
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet