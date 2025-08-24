Картинки с младенцами в хромированных капсулах вызвали бурю вопросов в интернете

На этой неделе интернет заполнили тревожные и странные изображения: в новостных лентах появились кадры "робота для беременных", разработанного якобы в Китае. Футуристические картинки с младенцами внутри хромированных конструкций вызвали бурю обсуждений и вопросов о границах технологий.

Однако очень быстро выяснилось, что "новинка" не имеет ничего общего с наукой.

Кто стоит за историей

Несколько изданий — от Newsweek до The Economic Times — указали источником китайское Kuai Ke Zhi. Там утверждалось, что изобретатель Чжан Цифэн планирует выпустить прототип в 2026 году, а стоимость составит около 100 тысяч юаней.

"Некоторые люди не хотят жениться, но всё же хотят "жену"; некоторые не хотят беременеть, но всё же хотят ребёнка", — заявил Чжан, передавала пресса.

По его словам, технология искусственной матки якобы "достаточно зрелая, чтобы просто имплантировать её в брюшную полость робота".

Тем не менее, в реальности всё оказалось иначе. Университет NTU в Сингапуре, с которым связывали Цифэна, опроверг любую его связь. "Мы хотели бы сообщить вам, что никто по имени Чжан Цифэн не окончил NTU со степенью доктора философии", — сообщил представитель университета.

Проверка Snopes окончательно поставила точку: беременного робота не существует.

Искусственные матки разрабатывают всерьёз

История оказалась фейком, однако сама идея искусственной матки уже давно обсуждается в научной среде. В Детской больнице Филадельфии идёт работа над устройством EXTEND — системой, призванной помочь выживать детям, родившимся слишком рано.

EXTEND — это мешок с амниотической жидкостью, подключённый к системе, заменяющей плаценту. В нём ребёнок защищён от перепадов температуры и инфекций. Первые опыты на ягнятах показали: животные могут находиться в такой "среде" месяц и развиваться почти как в утробе матери.

Учёные считают, что EXTEND может стать "мостом" для детей, родившихся на сроке 23-28 недель.

Главные трудности технологии

Эксперты указывают, что создание полноценного искусственного утробного пространства требует решения десятков проблем:

имитация процесса имплантации;

правильное распределение питательных веществ и кислорода;

защита от инфекций и микробов;

передача антител от матери к плоду.

"Стоит ли нам это делать? Мой ответ — категорическое "нет"", — подчеркнул директор Отделения репродуктивных исследований Йельской медицинской школы доктор Харви Климан.

По его словам, исследование полезно скорее как мыслительный эксперимент, позволяющий осознать чудо естественной беременности.

Другие учёные добавляют, что при всей перспективности технологии остаётся множество открытых вопросов: от влияния пластика на развитие плода до отсутствия естественного микробиома.

Где кончается наука и начинается фантастика

Вместо "беременных роботов" наука пока работает над поддержкой недоношенных младенцев, и именно здесь могут появиться реальные прорывы. Но идея полностью искусственной беременности остаётся скорее сюжетной линией для научной фантастики, чем ближайшей перспективой.

Именно поэтому большинство специалистов сходятся во мнении: если технология искусственной матки и будет развиваться, то только для спасения детей, а не ради экспериментов с созданием искусственного материнства.