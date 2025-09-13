Сладкий обман мозга: популярные заменители сахара ведут к неожиданным последствиям

Сладкий вкус без сахара давно стал привычным. Подсластители добавляют в напитки, йогурты, батончики и даже лекарства. Многие уверены: это безопасная альтернатива сахару. Но новое исследование бразильских учёных ставит под сомнение эту уверенность, показывая, что у мозга есть своя "цена" за сладкий обман.

Что показали исследования

Учёные из Бразилии проанализировали данные национального проекта о здоровье взрослых. В нём участвовали 12 772 человека старше 35 лет, средний возраст составил 51,9 года. С 2008 по 2019 год участники трижды проходили когнитивные тесты: на память и вербальную беглость — способность быстро находить нужные слова.

Результаты оказались тревожными:

У людей моложе 60 лет, регулярно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость.

Одновременно ухудшались память и скорость обработки информации.

Негативный эффект выявлен у большинства популярных заменителей: аспартама, сахарина, ацесульфама К, эритрита, сорбита и ксилита.

У диабетиков особенно страдала память, у остальных — общее снижение когнитивных функций.

Авторы подчеркивают: выводы не окончательны, нужны новые исследования. Но результаты заставляют задуматься о привычке "подслащивать" жизнь искусственными средствами.

Почему мозг реагирует

Механизм воздействия подсластителей на когнитивные функции до конца не изучен.

Есть несколько гипотез:

Нарушение связи "сладость — энергия". Организм получает сигнал о сладком, но калории не поступают, что сбивает работу систем, отвечающих за память и внимание. Влияние на микробиоту. Некоторые заменители изменяют состав кишечных бактерий, а это связано с когнитивным здоровьем. Метаболический стресс. Подсластители могут косвенно воздействовать на уровень глюкозы и инсулина, влияя на мозг.

Стоит ли отказываться от подсластителей?

Учёные советуют осторожность:

использовать подсластители не ежедневно, а эпизодически;

внимательно читать состав продуктов;

отдавать предпочтение натуральным альтернативам (например, стевии), но тоже без фанатизма;

помнить, что даже "нулевые калории" не равны "нулевым последствиям".

Три интересных факта