Сладкий обман мозга: популярные заменители сахара ведут к неожиданным последствиям
Сладкий вкус без сахара давно стал привычным. Подсластители добавляют в напитки, йогурты, батончики и даже лекарства. Многие уверены: это безопасная альтернатива сахару. Но новое исследование бразильских учёных ставит под сомнение эту уверенность, показывая, что у мозга есть своя "цена" за сладкий обман.
Что показали исследования
Учёные из Бразилии проанализировали данные национального проекта о здоровье взрослых. В нём участвовали 12 772 человека старше 35 лет, средний возраст составил 51,9 года. С 2008 по 2019 год участники трижды проходили когнитивные тесты: на память и вербальную беглость — способность быстро находить нужные слова.
Результаты оказались тревожными:
- У людей моложе 60 лет, регулярно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость.
- Одновременно ухудшались память и скорость обработки информации.
- Негативный эффект выявлен у большинства популярных заменителей: аспартама, сахарина, ацесульфама К, эритрита, сорбита и ксилита.
- У диабетиков особенно страдала память, у остальных — общее снижение когнитивных функций.
Авторы подчеркивают: выводы не окончательны, нужны новые исследования. Но результаты заставляют задуматься о привычке "подслащивать" жизнь искусственными средствами.
Почему мозг реагирует
Механизм воздействия подсластителей на когнитивные функции до конца не изучен.
Есть несколько гипотез:
- Нарушение связи "сладость — энергия". Организм получает сигнал о сладком, но калории не поступают, что сбивает работу систем, отвечающих за память и внимание.
- Влияние на микробиоту. Некоторые заменители изменяют состав кишечных бактерий, а это связано с когнитивным здоровьем.
- Метаболический стресс. Подсластители могут косвенно воздействовать на уровень глюкозы и инсулина, влияя на мозг.
Стоит ли отказываться от подсластителей?
Учёные советуют осторожность:
- использовать подсластители не ежедневно, а эпизодически;
- внимательно читать состав продуктов;
- отдавать предпочтение натуральным альтернативам (например, стевии), но тоже без фанатизма;
- помнить, что даже "нулевые калории" не равны "нулевым последствиям".
Три интересных факта
- Аспартам в 200 раз слаще сахара, но при нагревании он разрушается, поэтому его не используют в выпечке.
- Ксилит и сорбит нередко применяют в жевательных резинках — они снижают риск кариеса, но в больших дозах вызывают расстройство пищеварения.
- Эритрит почти не влияет на уровень глюкозы, но при избыточном потреблении способен провоцировать метеоризм и боли в животе.
