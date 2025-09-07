Замена сахару: насколько безопасны низкокалорийные подсластители для вашего мозга – тревожные звонки

Новое исследование, о котором сообщает портал Uhealthy, показало: регулярное употребление искусственных и низкокалорийных подсластителей может быть связано с ускоренным снижением когнитивных функций. Участие приняли более 12 000 взрослых среднего и пожилого возраста. В течение восьми лет наблюдений выяснилось, что те, кто чаще использовал заменители сахара, хуже справлялись с заданиями на память, воспроизведение слов и скорость мышления.

Сколько подсластителей употребляли участники

Добровольцев разделили на три группы по уровню потребления. В "верхней" категории среднее количество составляло около 191 мг в день — это примерно соответствует одной банке диетической газировки. Минимальное употребление фиксировалось на уровне 20 мг в день (около 1/200 чайной ложки). Чаще всего встречался сорбит — его среднесуточное количество достигало 64 мг.

Как тестировали когнитивные способности

Все участники регулярно проходили тесты на память, вербальную гибкость и скорость мыслительных процессов. Учитывались возраст, пол, уровень физической активности, болезни сердца, индекс массы тела и качество питания. После анализа данных оказалось: у людей с наибольшим потреблением подсластителей снижение когнитивных навыков происходило примерно на 62 % быстрее. Это эквивалентно дополнительным 1,6 годам "старения мозга" за восьмилетний период. Особенно заметный эффект наблюдался у добровольцев моложе 60 лет.

Какие подсластители изучались

В список попали самые распространённые вещества: аспартам, сахарин, ацесульфам калия, эритрит, ксилит и сорбит. Эти компоненты входят в состав диетических напитков, йогуртов, протеиновых батончиков и другой "низкокалорийной" продукции. При этом потребление натурального сахара не показало значимой связи с ухудшением когнитивных функций.

Что известно из предыдущих исследований

Ранее работы уже указывали на возможные риски:

эритрит повышал уровень окислительного стресса и снижал выработку оксида азота в клетках сосудов, что может ухудшать кровообращение мозга и повышать риск инсульта;

сукралоза воздействовала на гипоталамус, усиливая активность зон, отвечающих за мотивацию и восприятие сигналов от органов чувств, что вызывало тягу к сладкому и усиливало аппетит.

Такие данные усиливают сомнения в долгосрочной безопасности подсластителей для мозга и сердечно-сосудистой системы.

Выводы экспертов

Специалисты подчёркивают: искусственные и низкокалорийные подсластители, которые многие воспринимают как безопасную замену сахару, могут иметь отложенные последствия для когнитивного здоровья. Особенно важно учитывать эти риски на фоне роста числа случаев болезни Альцгеймера и других форм деменции.

Три интересных факта