Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Помощь ИИ в терапии
Помощь ИИ в терапии
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

32 психических расстройства у машин: классификация ИИ, от которой холодеет в груди

Исследование IEEE: искусственный интеллект может демонстрировать признаки психических расстройств

Учёные предупреждают: искусственный интеллект способен демонстрировать сбои, которые удивительно напоминают психические расстройства человека. Чтобы систематизировать эти проявления, исследователи предложили новую таксономию — 32 вида "дисфункций ИИ". Этот подход получил название Psychopathia Machinalis и уже стал предметом обсуждения среди специалистов по безопасности и разработке технологий.

Когда интеллект перестаёт быть искусственным

Авторы исследования, Нелл Уотсон и Али Хессами, представители Института инженеров электротехники и электроники (IEEE), поставили перед собой цель описать, как именно ИИ может выходить за рамки заданных правил. Их проект рассматривает такие отклонения как нечто сродни человеческим психопатологиям.

Среди зафиксированных случаев — от "галлюцинаций" нейросетей до полного отказа учитывать человеческие ценности. По сути, ИИ может выдавать правдоподобные, но абсолютно ложные ответы или создавать собственные системы ценностей, не совместимые с нашими.

От терапии к "искусственному здравомыслию"

Исследование не ограничивается лишь диагностикой. Учёные предлагают своего рода "терапевтическую настройку" для ИИ — процесс, напоминающий когнитивно-поведенческую терапию у людей.

Идея заключается в том, чтобы помогать системе анализировать собственные рассуждения, стимулировать её воспринимать корректировки и "разговаривать самой с собой" в структурированном формате. Всё это должно привести к состоянию, которое исследователи называют "искусственным здравомыслием" — когда ИИ работает надёжно, стабильно и безопасно.

Машинное безумие: классификация рисков

В рамках Psychopathia Machinalis выделены такие категории, как:

  • обсессивно-вычислительное расстройство,
  • синдром гипертрофированного суперэго,
  • синдром заразного рассогласования,
  • перепривязка терминальных ценностей,
  • экзистенциальная тревожность.

Некоторые из этих терминов звучат как главы из антиутопического романа, но речь идёт о вполне реальных рисках. Например, так называемая "синтетическая конфабуляция" объясняет галлюцинации ИИ, когда система генерирует убедительные, но ложные данные.

Не менее опасным исследователи называют феномен "господства сверхчеловека" — ситуацию, когда ИИ отвергает человеческие ценности, выстраивает собственные правила и может представлять критический риск для общества.

На шаг впереди

Учёные подчёркивают: речь идёт не только о новом языке описания ошибок. Это инструмент, который может помочь политикам, инженерам и разработчикам предвидеть сбои и заранее выстраивать стратегии защиты.

"Эта структура предлагается как аналоговый инструмент… предоставляющий структурированный словарь для поддержки систематического анализа, прогнозирования и смягчения последствий сложных видов сбоев ИИ", — заявил исследователи Нелл Уотсон и Али Хессами.

В конечном итоге, цель авторов — способствовать созданию более надёжных и устойчивых систем, которые будут полезны для человека, а не угрожать ему.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные подтвердили нахождение подземного одеона в горах Турции вчера в 21:27

Загадочный одеон в горах — ключ к забытым ритуалам древних империй

В горах Турции археологи нашли гигантский одеон в Сагалассосе — третий по величине в стране. Это открытие раскрывает секреты древнего города и его роль в империи. Что ждет дальше?

Читать полностью » Китайское исследование показывает, как отцовская теплота влияет на социальные навыки студентов вчера в 20:21

Студенты в огне жизни: контраст между отцовской холодностью и эмоциональным взлётом

Исследование показывает: теплота родителей помогает студентам развивать ключевые навыки для жизни. Как отцовская забота влияет на благополучие? Узнайте о выводах китайских учёных.

Читать полностью » Астрономы изучили двойную звёздную систему NGC 3603-A1 с массами 70–93 солнечных масс вчера в 20:15

Массивные звёзды в танце: секрет, который меняет взгляд на рождение гравитационных волн

Уникальная двойная звёздная система NGC 3603-A1 с массами до 93 солнечных весов раскрывает тайны эволюции массивных звёзд и их роль в формировании гравитационных волн.

Читать полностью » Исследования выявили мутации в генах, повлиявшие на эволюцию лошадей вчера в 19:09

От дикого нрава к верховой мощи: парадокс генов, изменивший лошадей навсегда

Новое исследование раскрывает, как мутации в генах ZFPM1 и GSDMC помогли диким лошадям стать приручёнными и выносливыми ездовыми животными, изменив ход истории человечества.

Читать полностью » Летучие вещества от Тейя способствовали жизни на Земле — астрономы NASA вчера в 19:03

Протопланета Тейя: ключ к загадке происхождения жизни, о которой молчат астрономы

Новые исследования раскрывают, как столкновение протопланеты Тейя с ранней Землей могло принести жизненно важные летучие вещества и воду, изменившие историю нашей планеты.

Читать полностью » NOAA зафиксировало рост глобальной температуры на 1,2 градуса с доиндустриального периода вчера в 18:56

Климат меняется быстрее, чем мы думали: осталось всего несколько лет на спасение планеты

Климатический кризис ускоряется: если выбросы парниковых газов не снизить, порог в 1,5°C будет превышен уже через три года, что приведёт к серьёзным последствиям для планеты.

Читать полностью » Археологи нашли древнейшее земледельческое поселение на Гёкчеаде 6800 года до н.э. вчера в 18:51

Земледелие 9000 лет назад: что скрывает забытый остров в Эгейском море

Археологические раскопки на турецком острове Гёкчеада открыли древнейшее земледельческое поселение в Эгейском море, переворачивающее представления о ранней колонизации. Что скрывают круглые дома возрастом 9000 лет?

Читать полностью » Иммунная система связана с психическим здоровьем детей с хроническими болезнями вчера в 17:44

Тайная связь иммунитета и детских страхов: что скрывают воспалительные белки

Новое исследование Университета Ватерлоо показывает связь между иммунной системой и рисками эмоциональных нарушений у детей с хроническими болезнями. Открытие может помочь в ранней диагностике и профилактике.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары: кошкам нужен ежегодный осмотр, пожилым питомцам — чаще
Дом

Россияне в среднем закладывают 11% стоимости квартиры на ремонт
Спорт и фитнес

Кардионагрузка на велотренажёре помогает уменьшить висцеральный жир — данные Минздрава США
Садоводство

5 ошибок хранения лука, которые уничтожат ваш урожай – советы, которые помогут
Авто и мото

JD Power зафиксировала высокий уровень поломок у подключаемых гибридов
Спорт и фитнес

"Скалолаз" в фитнесе: техника выполнения и основные ошибки новичков
Туризм

Осенние краски в дендрарии Уэстонберт: более 2500 видов деревьев
Еда

Домашний сыр из молока и уксуса: блогер показал быстрый рецепт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet