Уборка урожая пшеницы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:28

Засуха сжимает землю, а небо молчит: почему Краснодарский край всё ещё боится вызывать дождь искусственно

Урожай зерна в Краснодарском крае снизился на 20% из-за засухи

Похолодание и затяжная засуха этой осенью вновь заставили аграриев искать способы стабилизировать ситуацию на полях, однако, как сообщает издание "Ведомости Юг", власти Краснодарского края пока отказались от применения технологий искусственного вызова осадков. Решение выглядит необычным на фоне растущего давления климатических факторов и дискуссий о безопасности подобных методов.

Позиция регионального ведомства

В министерстве сельского хозяйства края пояснили, что методика принудительного стимулирования осадков в регионе в 2025 году не использовалась.

"До настоящего момента в крае не применялись технологии искусственного стимулирования осадков для повышения качества озимых посевов. Тем не менее, возможность использования этой методики до завершения текущего года все еще рассматривается", — уточнили в ведомстве.

Там не исключают корректировку решений, если это потребуют агрометеорологические условия.

Тем временем донские ученые продолжают обсуждать потенциальные риски для южных территорий. Их оценки связаны с возможными изменениями локальной циркуляции воздуха и нагрузкой на экосистемы. Эти соображения формируют осторожный подход чиновников и специалистов, которые следят за ситуацией на границе сухих и влажных климатических зон.

Практика соседних регионов

В октябре заместитель директора новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности качества продукции АПК Валерий Немченко сообщал, что власти Краснодарского края рассматривали возможность применения технологии в ноябре, в первую очередь в северных районах, наиболее пострадавших от дефицита влаги. Его слова обозначили намерение адаптировать меры к локальным условиям, но дальнейших решений публично не последовало.

В Ростовской области, где ущерб от засухи оказался более значительным, технология уже используется. Согласно документам регионального правительства, осенние меры сопровождались выделением около 40,4 млн руб. бюджетных средств. Это отражает различие в масштабах проблем и в стратегии управления аграрными рисками по соседству.

Урожай и последствия сезона

Краснодарский край по итогам года собрал 11,3 млн т зерна, из них 7,8 млн т составила пшеница. Снижение к прошлогодним итогам достигло примерно 20%, что связано с погодными колебаниями и ухудшением условий для развития озимых. Для региона, традиционно ведущего в зерновом производстве, такая динамика стала чувствительным сигналом о необходимости пересмотра подходов к сохранению урожайности.

В Ростовской области валовой сбор составил 8,215 млн т — на 30% меньше прошлогоднего уровня и вдвое ниже результатов 2023 года. Контраст между двумя соседними территориями демонстрирует разный масштаб воздействия засухи и усиливает интерес к методам искусственного управления осадками, которые могут рассматриваться как часть антикризисного подхода.

