Рождение первых молекул
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:53

Ученые нашли секрет устойчивой энергетики: создана молекула, которая запасает солнечный свет

Химики из Базельского университета создали инновационную молекулу, имитирующую процессы фотосинтеза растений

Химическая команда Базельского университета разработала новую молекулу, которая способна при воздействии света одновременно накапливать два положительных и два отрицательных заряда.

Эта работа опубликована в престижном журнале Nature Chemistry и представляет собой важный шаг к созданию технологий преобразования солнечной энергии в экологически чистое топливо. Несмотря на то, что новая молекула не является полноценным хлорофиллом, она демонстрирует потенциал для развития систем искусственного фотосинтеза.

Фотосинтез как основа жизни и источник энергии

Процесс фотосинтеза — это фундаментальный механизм, благодаря которому растения используют солнечный свет для преобразования углекислого газа (CO₂) в энергонасыщенные молекулы сахара. Этот цикл не только обеспечивает питание растительной жизни, но и служит базой для всей пищевой цепи на Земле. Животные и люди используют полученные углеводы как источник энергии, а при их сжигании выделяется CO₂, что замыкает цикл обмена веществ.

Создание искусственного аналога фотосинтеза открывает новые возможности для производства экологически чистого топлива. Исследователи работают над имитацией природных процессов с целью использования солнечного света для синтеза высокоэнергетических соединений — водорода, метанола или синтетического бензина. Такой подход позволяет получать топливо с нулевым углеродным следом: количество выделяемого при его сжигании CO₂ равно тому, что было затрачено на его производство.

Структура молекулы и принцип работы

Ключевым элементом новой разработки является особая структура молекулы, которая обеспечивает перенос множественных зарядов — двух положительных и двух отрицательных. Молекула состоит из пяти соединенных между собой частей, каждая из которых выполняет свою функцию. На противоположных концах расположены компоненты, высвобождающие электроны и заряжающиеся положительно, а также захватывающие электроны с отрицательным зарядом.

В центре цепочки находится компонент, который поглощает фотоны — световые частицы — и запускает перенос электронов внутри молекулы. Такой дизайн позволяет эффективно управлять процессом накопления зарядов под воздействием света.

Двухэтапный процесс возбуждения под светом

Для генерации четырех зарядов ученые использовали ступенчатый метод с двумя вспышками света. Первая вспышка инициирует реакцию, в результате которой образуются положительные и отрицательные заряды, которые перемещаются к противоположным концам молекулы. После этого происходит вторая вспышка света, вызывающая аналогичную реакцию и увеличивающая число накопленных зарядов до двух положительных и двух отрицательных.

По словам аспиранта Матиаса Брэндлина, такой подход позволяет использовать значительно более слабое освещение по сравнению с предыдущими экспериментами. Это приближает работу к условиям естественного солнечного света и делает технологию более практичной для реальных условий.

Стабильность зарядов и перспективы развития

Одним из важных преимуществ новой молекулы является стабильность накопленных зарядов — они сохраняются достаточно долго для использования в дальнейших химических реакциях. Это открывает возможности для создания систем искусственного фотосинтеза, которые могут функционировать при умеренном освещении без необходимости мощных лазеров или специальных условий.

Профессор Оливер Венгер подчеркнул, что хотя система еще не достигла стадии полноценной работы как искусственный фотосинтез, реализована важная часть этого процесса — перенос электронов под воздействием света. Он отметил также значимость этого открытия для углубления понимания механизмов переноса электронов в природных системах.

Взгляд в будущее: устойчивое энергетическое будущее

Авторы исследования надеются, что их работа станет основой для разработки новых методов получения экологически чистых видов топлива на основе солнечной энергии. В условиях глобальных вызовов по снижению выбросов парниковых газов такие технологии могут стать ключевым элементом перехода к устойчивой энергетике.

Несмотря на то что система еще требует доработки и тестирования в реальных условиях, достигнутые результаты уже демонстрируют потенциал для создания эффективных аналогов природного фотосинтеза. Это может привести к появлению новых источников энергии без вредных выбросов и помочь снизить зависимость от ископаемых ресурсов.

Интересные факты по теме

1. Исследование 2019 года показало, что ученые создавали искусственные системы фотосинтеза на основе наноматериалов с высокой эффективностью преобразования солнечного света.
2. В 2020 году ученые из Германии разработали прототип устройства для производства водорода с помощью искусственного фотосинтеза на базе органических молекул.
3. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), использование солнечной энергии может обеспечить до 50% мирового производства электроэнергии к 2050 году при развитии технологий подобного типа.

Создание базельскими химиками новой молекулы — важный шаг к развитию технологий искусственного фотосинтеза и экологически чистого топлива. Благодаря инновационной структуре и использованию ступенчатого возбуждения под светом новая система показывает перспективы для более эффективного преобразования солнечной энергии в химическую энергию без вредных выбросов. Эти достижения открывают новые горизонты в области устойчивой энергетики и могут стать основой для будущих экологичных решений.

