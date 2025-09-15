Не встречаясь с Маском: как Баринхольц готовится сыграть Илона Маска

Айк Баринхольц, актер, который исполнит роль Илона Маска в фильме "Искусственный" режиссера Луки Гуаданьино, не планирует встречаться с самим бизнесменом перед съемками. Это заявление актер сделал во время церемонии вручения премии "Эмми", сообщает издание Variety.

Баринхольц, звезда сериала "Киностудия", подчеркнул, что для подготовки к роли ему не требуется личная встреча с Маском.

"Я в порядке. Он достаточно знаменит, чтобы понять его", — пояснил актер.

Подготовка к роли Илона Маска

Когда актеру задали вопрос, не вызывает ли у него беспокойство работа над ролью реального человека, Баринхольц с юмором ответил, что все, на что он надеется, — это если Маск "отправит меня в ГУЛАГ, то вместе со всеми моими друзьями". Актер добавил, что в таком случае они смогут устроить веселую вечеринку.

Работа с Лукой Гуаданьино

Айк Баринхольц также поделился своими впечатлениями от сотрудничества с режиссером Лукой Гуаданьино. Актер признался, что в начале работы переживал, но все его опасения исчезли благодаря таланту Гуаданьино.

"Лука Гуаданьино — настоящий гений, он умеет выжимать из людей максимум", — отметил Баринхольц.

О фильме "Искусственный"

"Искусственный" расскажет историю кризиса в компании OpenAI в 2023 году. Сюжет сосредоточится на противостоянии между Сэмом Альтманом, CEO компании (роль которого исполнит Эндрю Гарфилд), и Ильей Суцкевером, одним из сооснователей и главных научных сотрудников компании (Юра Борисов).

Фильм будет представлять собой комедийную драму, а сценарий написал Саймон Рич, который также выступает продюсером проекта. Вместе с ним проект продюсируют Дэвид Хейман и Джеффри Клиффорд из Heyday Films, а также Дженнифер Фокс.

Актерский состав

В актерском составе фильма — Эндрю Гарфилд, Юра Борисов, Моника Барбаро, Марк Райлэнс, Джейсон Шварцман, Купер Хоффман, Купер Кох, Билли Лурд, Зося Мэмет, Крис О'Дауд, Федор Федотов, Уилл Ангус, Таддеа Грэм, Николас Гамильтон, Ангус Имри и Уилл Прайс.

Два интересных факта

Фильм "Искусственный" вдохновлен реальными событиями, происходившими в 2023 году, когда OpenAI переживала кризис. Айк Баринхольц стал известен не только как актер, но и как сценарист и продюсер.

Исторический контекст