Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Айк Баринхольц
Айк Баринхольц
© commons.wikimedia.org by Greg2600 is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:15

Не встречаясь с Маском: как Баринхольц готовится сыграть Илона Маска

Айк Баринхольц заявил, что не встретится с Илоном Маском перед съемками фильма "Искусственный"

Айк Баринхольц, актер, который исполнит роль Илона Маска в фильме "Искусственный" режиссера Луки Гуаданьино, не планирует встречаться с самим бизнесменом перед съемками. Это заявление актер сделал во время церемонии вручения премии "Эмми", сообщает издание Variety.

Баринхольц, звезда сериала "Киностудия", подчеркнул, что для подготовки к роли ему не требуется личная встреча с Маском.

"Я в порядке. Он достаточно знаменит, чтобы понять его", — пояснил актер.

Подготовка к роли Илона Маска

Когда актеру задали вопрос, не вызывает ли у него беспокойство работа над ролью реального человека, Баринхольц с юмором ответил, что все, на что он надеется, — это если Маск "отправит меня в ГУЛАГ, то вместе со всеми моими друзьями". Актер добавил, что в таком случае они смогут устроить веселую вечеринку.

Работа с Лукой Гуаданьино

Айк Баринхольц также поделился своими впечатлениями от сотрудничества с режиссером Лукой Гуаданьино. Актер признался, что в начале работы переживал, но все его опасения исчезли благодаря таланту Гуаданьино.

"Лука Гуаданьино — настоящий гений, он умеет выжимать из людей максимум", — отметил Баринхольц.

О фильме "Искусственный"

"Искусственный" расскажет историю кризиса в компании OpenAI в 2023 году. Сюжет сосредоточится на противостоянии между Сэмом Альтманом, CEO компании (роль которого исполнит Эндрю Гарфилд), и Ильей Суцкевером, одним из сооснователей и главных научных сотрудников компании (Юра Борисов).

Фильм будет представлять собой комедийную драму, а сценарий написал Саймон Рич, который также выступает продюсером проекта. Вместе с ним проект продюсируют Дэвид Хейман и Джеффри Клиффорд из Heyday Films, а также Дженнифер Фокс.

Актерский состав

В актерском составе фильма — Эндрю Гарфилд, Юра Борисов, Моника Барбаро, Марк Райлэнс, Джейсон Шварцман, Купер Хоффман, Купер Кох, Билли Лурд, Зося Мэмет, Крис О'Дауд, Федор Федотов, Уилл Ангус, Таддеа Грэм, Николас Гамильтон, Ангус Имри и Уилл Прайс.

Два интересных факта

  1. Фильм "Искусственный" вдохновлен реальными событиями, происходившими в 2023 году, когда OpenAI переживала кризис.

  2. Айк Баринхольц стал известен не только как актер, но и как сценарист и продюсер.

Исторический контекст

  1. 2023 год: Год кризиса в OpenAI, когда произошли важные изменения в управлении компанией.

  2. 2000-е: В начале 2000-х годов началась активная разработка искусственного интеллекта, что в будущем привело к возникновению таких компаний, как OpenAI.

  3. 2010-е: Открытие технологий машинного обучения и их использование в различных сферах жизни, включая кинематограф.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Виктория Бекхэм призналась в проблемах с кожей вчера в 11:31

Лицо под макияжем: какую проблему скрывала Виктория Бекхэм от поклонников

Виктория Бекхэм раскрыла личный секрет: комплекс, который долгие годы мешал ей чувствовать уверенность, стал толчком к созданию нового продукта.

Читать полностью » Сериал вчера в 10:06

Триумф "Киностудии" и падение фаворитов: как распределились статуэтки премии "Эмми"

В Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония "Эмми", где главными триумфаторами стали "Киностудия", "Пингвин" и "Переходный возраст". Но это далеко не всё.

Читать полностью » Дом Дэвида Линча в Голливуде выставлен на продажу за 15 миллионов долларов вчера в 9:58

Поместье, где рождались шедевры Дэвида Линча, теперь ищет нового хозяина

Голливудский дом Дэвида Линча, где он создавал свои культовые фильмы, выставлен на продажу. Чем уникально поместье и какие истории хранят его стены?

Читать полностью » Яна Рудковская ответила на сомнения блогера Григорьева-Апполонова о подлинности её вещей Dior вчера в 8:57

Dior или подделка: почему гардероб Яны Рудковской вызвал скандал

Яна Рудковская ответила на сомнения в подлинности её нарядов Dior и предложила блогеру лично убедиться в их уникальности

Читать полностью » Гвинет Пэлтроу назвала воспитание падчерицы Изабеллы важным этапом взросления вчера в 7:59

За улыбкой на фото — годы борьбы: как Пэлтроу строила отношения с дочерью мужа

Гвинет Пэлтроу рассказала о своём опыте мачехи и о том, как непросто было заслужить доверие падчерицы, превратив испытания в близость.

Читать полностью » Кейт Миддлтон и принц Уильям отложили момент рассказа принцу Джорджу о его будущем королевском статусе вчера в 6:04

Как Кейт и Уильям скрывают от сына будущее короля — что стоит за этим решением

Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли решение скрыть от сына информацию о его будущем королевском статусе, чтобы он мог иметь нормальное детство.

Читать полностью » Татьяна Буланова открывает новый ресторан в Москве под названием вчера в 4:58

От катастрофы к триумфу: как Татьяна Буланова планирует вернуть деньги через ресторанный бизнес?

Татьяна Буланова запускает новый ресторан в Москве, несмотря на прошлые убытки. Как она планирует добиться успеха в новом бизнесе?

Читать полностью » Netflix анонсировал выход четвертого сезона вчера в 4:43

Новый Геральт на экране: Лиам Хемсворт готовит сюрпризы в чётвертом сезоне "Ведьмака"

Netflix анонсировал четвертый сезон "Ведьмака", в котором Лиам Хемсворт впервые исполнил роль Геральта. Что ожидать от нового сезона и его главных событий?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

МВД России сообщило о схеме угона автомобилей с деньгами под дворником
Авто и мото

Российская газета: Hyundai рассматривает выкуп бывшего завода в Санкт-Петербурге
Наука

Нейровизуализация показывает, как мозг предсказывает цвета
УрФО

Ресторанный критик Можаев: Урал может стать гастрономической жемчужиной России
Туризм

Посольство РФ на Кубе призвало туристов экономить заряд телефонов из-за энергокризиса
Авто и мото

Штраф за просроченный ОСАГО выписывают даже на парковке
Дом

Домашние средства против налета на сантехнике: уксус, сода и соль остаются эффективными
Наука

Профессор Экономо: биоразнообразие муравьёв на Фиджи сократилось под влиянием человека
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet