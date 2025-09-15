Не встречаясь с Маском: как Баринхольц готовится сыграть Илона Маска
Айк Баринхольц, актер, который исполнит роль Илона Маска в фильме "Искусственный" режиссера Луки Гуаданьино, не планирует встречаться с самим бизнесменом перед съемками. Это заявление актер сделал во время церемонии вручения премии "Эмми", сообщает издание Variety.
Баринхольц, звезда сериала "Киностудия", подчеркнул, что для подготовки к роли ему не требуется личная встреча с Маском.
"Я в порядке. Он достаточно знаменит, чтобы понять его", — пояснил актер.
Подготовка к роли Илона Маска
Когда актеру задали вопрос, не вызывает ли у него беспокойство работа над ролью реального человека, Баринхольц с юмором ответил, что все, на что он надеется, — это если Маск "отправит меня в ГУЛАГ, то вместе со всеми моими друзьями". Актер добавил, что в таком случае они смогут устроить веселую вечеринку.
Работа с Лукой Гуаданьино
Айк Баринхольц также поделился своими впечатлениями от сотрудничества с режиссером Лукой Гуаданьино. Актер признался, что в начале работы переживал, но все его опасения исчезли благодаря таланту Гуаданьино.
"Лука Гуаданьино — настоящий гений, он умеет выжимать из людей максимум", — отметил Баринхольц.
О фильме "Искусственный"
"Искусственный" расскажет историю кризиса в компании OpenAI в 2023 году. Сюжет сосредоточится на противостоянии между Сэмом Альтманом, CEO компании (роль которого исполнит Эндрю Гарфилд), и Ильей Суцкевером, одним из сооснователей и главных научных сотрудников компании (Юра Борисов).
Фильм будет представлять собой комедийную драму, а сценарий написал Саймон Рич, который также выступает продюсером проекта. Вместе с ним проект продюсируют Дэвид Хейман и Джеффри Клиффорд из Heyday Films, а также Дженнифер Фокс.
Актерский состав
В актерском составе фильма — Эндрю Гарфилд, Юра Борисов, Моника Барбаро, Марк Райлэнс, Джейсон Шварцман, Купер Хоффман, Купер Кох, Билли Лурд, Зося Мэмет, Крис О'Дауд, Федор Федотов, Уилл Ангус, Таддеа Грэм, Николас Гамильтон, Ангус Имри и Уилл Прайс.
Фильм "Искусственный" вдохновлен реальными событиями, происходившими в 2023 году, когда OpenAI переживала кризис.
- Айк Баринхольц стал известен не только как актер, но и как сценарист и продюсер.
2023 год: Год кризиса в OpenAI, когда произошли важные изменения в управлении компанией.
2000-е: В начале 2000-х годов началась активная разработка искусственного интеллекта, что в будущем привело к возникновению таких компаний, как OpenAI.
2010-е: Открытие технологий машинного обучения и их использование в различных сферах жизни, включая кинематограф.
