Печень перестала справляться, а донорского органа нет: российская разработка может изменить ситуацию

Появление технологии создания искусственной печени станет революционным шагом в медицине, который позволит пациентам с тяжелыми патологиями дождаться трансплантации донорского органа, сообщил NewsInfo врач-гепатолог, гастроэнтеролог Петр Ткаченко. По словам эксперта, в России разработка подобного устройства может решить проблему дефицита времени при критических состояниях.

Ранее сообщалось, что промышленный выпуск искусственной печени в РФ планируется запустить через два года. На текущий момент ученые уже создали и успешно испытали экспериментальный прототип на мелких животных, а следующим этапом станет подготовка версии устройства для проведения полноценных клинических исследований.

Врач подчеркнул, что ключевой сложностью современной гепатологии является прогрессирование хронических заболеваний. Если патологический процесс не остановить вовремя, он неизбежно приводит к циррозу. При переходе болезни в стадию декомпенсации риск летального исхода без радикального вмешательства многократно возрастает. Для своевременного обнаружения проблем специалисты рекомендуют обращать внимание на косвенные признаки, такие как налет на языке, который может указывать на системные сбои в работе ЖКТ.

"У пациентов с печеночной недостаточностью чаще всего она развивается в результате прогрессирования цирроза печени. Их единственный шанс на спасение — трансплантация печени. Искусственная печень многие проблемы решала бы, хотя бы проблему ожидания периода, когда получать орган", — пояснил Ткаченко.

Специалист отметил, что на данном этапе речь идет не о создании полноценного биологического импланта, способного полностью заменить человеческий орган внутри тела, а о создании аппарата для внешней поддержки жизни. Подобная "бридж-терапия" (терапия-мост) жизненно необходима, когда консервативные методы лечения исчерпаны. Нередко к таким критическим состояниям приводит запущенная жировая болезнь печени, развивающаяся на фоне метаболических нарушений.

Принцип работы будущей системы эксперт сравнил с гемодиализом, который применяется при почечной недостаточности для очистки крови от токсинов. Врачи напоминают, что при задержке вредных веществ в организме часто страдает и кожный покров, поэтому зуд и сухость кожи могут свидетельствовать о серьезном застое токсинов в крови. Нагрузку на органы-фильтры также усиливают вирусные агенты, причем некоторые формы заболевания, такие как гепатит Е, могут передаваться через привычные бытовые действия.

Разработка отечественной искусственной печени позволит поддерживать стабильное состояние пациентов, исключая риск внезапной смерти во время нахождения в листе ожидания.

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