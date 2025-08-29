Искусственный интеллект как "двигатель безработицы": музыкант предсказал будущее профессий

Когда технологии начинают вытеснять людей, у многих возникает тревожный вопрос: а что будет дальше с профессиями? Именно об этом заговорил певец Алекс Анохин, комментируя стремительное развитие искусственного интеллекта. По его словам, то, что кажется удобным инструментом, на самом деле может превратиться в "двигатель безработицы".

Массовые увольнения и экономия компаний

Артист отмечает, что в разных странах уже фиксируются волны увольнений, напрямую связанных с внедрением нейросетей. Компании, стремясь сократить расходы, всё чаще отказываются от сотрудников в пользу автоматизированных технологий. Анохин убеждён, что для бизнеса это выглядит выгодно: зарплаты платить не нужно, а производительность при этом остаётся на прежнем уровне.

"Компании будут заменять людей, чтобы не тратиться на содержание штата, а результат при этом не станет хуже", — уверен певец.

Музыка и нейросети: новая конкуренция

Особое беспокойство у исполнителя вызывает ситуация в музыкальной индустрии. По его словам, нейросети уже научились генерировать песни и активно предлагают артистам готовые материалы.

"Также я сейчас вижу такие тенденции, что мне приносят песни, которые написаны искусственным интеллектом. Я пытаюсь их спеть, а их не спеть. Очень тяжело", — признался Анохин.

Он объяснил, что дело не только в технике исполнения. Нейросети создают "слишком идеальные" тексты — гладкие, с богатым словарём, но абсолютно не отражающие реальной человеческой эмоции.

"Это искусственный продукт, и в нём нет той самой шероховатости, которая делает музыку живой", — добавил артист.

"Слишком идеальные" тексты

Анохин отметил, что словарный запас ИИ действительно поражает. Машины способны строить такие сложные конструкции, которые в повседневной жизни людям просто не нужны. В результате выходит текст, лишённый души и естественности. Для исполнителя это создаёт проблему: формально песня хороша, но эмоционально она "мертва".