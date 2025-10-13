Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
автобус
автобус
© mos.ru by Фото: пресс-служба ГУП «Мосгортранс» is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:32

Очереди начали исчезать сами собой: что задумал искусственный интеллект в Подмосковье

В Московской области нейросеть помогает регулировать пассажиропотоки на транспорте

В Московской области искусственный интеллект теперь помогает регулировать пассажиропотоки на остановках. Технология, недавно внедрённая в систему "Безопасный регион", уже доказала свою эффективность: нейросеть обнаружила более 34 тысяч очередей и помогла устранить 19 проблемных участков. Проект объединяет цифровые технологии, транспортное планирование и аналитику больших данных, создавая новый уровень комфорта для жителей.

Как работает система

Система основана на анализе видеопотока, поступающего с 114 камер, установленных на 119 остановках общественного транспорта Подмосковья. Искусственный интеллект не просто считает людей, а оценивает плотность потока, фиксирует пиковые часы и отправляет данные в аналитический центр.

"Робот просматривает и анализирует кадры с камер системы, фиксирует количество людей на остановках и автоматически передает данные в аналитическую систему ЦУР. Если в одном и том же месте регулярно возникают серьезные очереди, то ответственный перевозчик принимает меры", — говорится в сообщении пресс-службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Точность распознавания очередей, по данным ведомства, достигает 95%. Это позволяет минимизировать человеческий фактор и оперативно реагировать на перегруженные участки.

Зачем это нужно

Главная задача проекта — сделать ожидание транспорта предсказуемым и безопасным. Искусственный интеллект помогает властям не просто наблюдать за ситуацией, а предотвращать проблемы. Например, если система замечает, что на конкретной остановке регулярно собирается много людей, маршруты и расписание автобусов корректируются.

Подобный подход помогает решить сразу несколько задач: уменьшить время ожидания, повысить качество обслуживания и безопасность пассажиров.

Технологии против очередей

Нейросеть использует методы компьютерного зрения и машинного обучения. Алгоритм анализирует не только количество людей, но и динамику их перемещения. При необходимости система автоматически отправляет уведомление перевозчику.

Сегодня такой подход особенно важен для крупных пригородных направлений — например, междугородних маршрутов до Москвы и транспортных узлов, где пассажиропотоки особенно интенсивны.

Сравнение: старый и новый подход

Показатель Раньше Сейчас
Мониторинг остановок Проверки вручную Анализ видеопотока в реальном времени
Реакция на жалобы После обращения пассажиров Автоматическое выявление проблем
Корректировка маршрута Несколько недель Несколько часов
Точность данных Субъективная До 95%

Цифровизация общественного транспорта превращает наблюдение в систему мгновенного анализа, где решения принимаются не по догадкам, а по фактам.

Как внедряют искусственный интеллект

Проект развивается в рамках программы цифровизации Московской области. На его основе создаётся база данных пассажиропотоков, которая помогает прогнозировать загрузку маршрутов и планировать работу общественного транспорта.

Искусственный интеллект способен работать круглосуточно, анализируя тысячи кадров без перерыва. Это снимает нагрузку с операторов и повышает точность данных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать данные о регулярных очередях.
    Последствие: увеличение времени ожидания, рост числа жалоб.
    Альтернатива: использовать аналитику ИИ для точной корректировки маршрутов.

  • Ошибка: полагаться только на ручной контроль.
    Последствие: потеря актуальности информации.
    Альтернатива: перейти к автоматическому мониторингу через камеры.

  • Ошибка: не учитывать сезонность.
    Последствие: перегруженность маршрутов в часы пик.
    Альтернатива: системы прогнозирования спроса на основе ИИ.

А что если технологии выйдут за рамки транспорта?

В будущем подобные системы могут применяться и в других сферах. Например, для мониторинга посетителей в торговых центрах, управления потоками на стадионах, в парках и даже в медучреждениях. Алгоритмы уже учатся анализировать настроение толпы и прогнозировать поведение в различных ситуациях.

В результате ИИ становится не просто помощником, а полноценным инструментом планирования городской среды.

Плюсы и минусы системы

Плюсы Минусы
Высокая точность анализа Требуются инвестиции в оборудование
Быстрая реакция на проблемы Зависимость от качества связи
Снижение нагрузки на персонал Необходимость защиты персональных данных
Улучшение расписания и маршрутов Потребность в обучении операторов

Частые вопросы

Как ИИ определяет, что это очередь, а не просто группа людей?
Алгоритм анализирует не только количество, но и конфигурацию группы: плотность, направление движения, интервалы между людьми.

Сколько стоит внедрение такой системы?
Стоимость зависит от числа камер, уровня аналитики и инфраструктуры. Средний пилотный проект обходится в несколько миллионов рублей.

Можно ли использовать такую систему в небольших городах?
Да. Алгоритмы масштабируются под любую инфраструктуру — достаточно камер наблюдения и доступа к аналитическому серверу.

Мифы и правда

Миф: искусственный интеллект заменит диспетчеров.
Правда: система не подменяет человека, а помогает быстрее реагировать на данные.

Миф: камеры фиксируют лица пассажиров.
Правда: анализ идёт по силуэтам и контурам, без персональной идентификации.

Миф: алгоритмы ошибаются слишком часто.
Правда: точность превышает 90%, и система постоянно обучается.

Исторический контекст

Автоматизация общественного транспорта началась с систем подсчёта пассажиров в салонах автобусов. Затем появились электронные табло, онлайн-расписания, а теперь — интеллектуальные камеры. Каждый этап приближал транспортную инфраструктуру к умным городам.

