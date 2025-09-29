Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
© commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:53

Говорили — умный помощник, а вышел коварный учитель: как ИИ лишает людей критического мышления

Футуролог Руслан Юсуфов назвал главные риски развития искусственного интеллекта

Активное внедрение технологий искусственного интеллекта меняет жизнь человечества быстрее, чем когда-либо прежде. Алгоритмы, которые ещё вчера воспринимались как фантастика, сегодня пишут тексты, создают изображения, управляют машинами и даже помогают в научных открытиях. Но вместе с очевидными преимуществами возникают серьёзные вызовы, которые нельзя игнорировать.

Футурологи и специалисты всё чаще подчёркивают: без чётких правил и контроля развитие ИИ может привести к последствиям, с которыми человечество ещё не сталкивалось. От утраты рабочих мест до угроз биобезопасности — риски становятся всё более ощутимыми.

"Если там действительно есть риск экзистенциальный для человечества, может быть, стоит остановиться и задуматься", — отметил футуролог Руслан Юсуфов.

Зачем задумываться о рисках уже сейчас

Современные поколения с раннего возраста живут в цифровой среде. Гаджеты и онлайн-сервисы стали частью их идентичности. Искусственный интеллект всё глубже проникает в повседневность: умные колонки, рекомендации в соцсетях, чат-боты в банках и страховых компаниях. Однако это же делает людей уязвимыми.

Риски связаны не только с потерей приватности или искажением информации. Гораздо важнее — потенциальная замена человеческого труда, подмена решений и утрата критического мышления. Эксперты подчеркивают: уже сегодня нужно прогнозировать угрозы, чтобы завтра не столкнуться с кризисом.

Сравнение: польза и угрозы ИИ

Область применения Преимущества Возможные риски
Медицина Диагностика, подбор терапии, робот-ассистенты Ошибки алгоритмов, утечка персональных данных
Автомобильная сфера Автопилоты, оптимизация логистики Аварии из-за сбоев, потеря рабочих мест у водителей
Образование Индивидуальные программы, доступ к знаниям Зависимость от алгоритмов, снижение мотивации к обучению
Экология и наука Анализ больших данных, прогнозы катастроф Использование в разработке токсинов или оружия
Финансы и торговля Ускорение операций, защита от мошенников Алгоритмические сбои, риски манипуляций рынком

Советы шаг за шагом: как минимизировать угрозы

  1. Компаниям стоит внедрять системы аудита ИИ, проверяя алгоритмы на предвзятость и ошибки.

  2. Разработчикам важно обеспечивать прозрачность: пользователи должны понимать, как формируются решения.

  3. Государствам необходимо создавать международные нормы регулирования, как это сделано для ядерной энергетики.

  4. Пользователям — учиться цифровой грамотности, понимать, где заканчиваются возможности ИИ и начинается манипуляция.

  5. На уровне образования следует внедрять курсы по работе с ИИ — от школ до университетов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать ИИ без контроля человека.
    → Последствие: некорректные решения в медицине, транспорте или финансах.
    → Альтернатива: гибридные модели, где машина помогает, а человек принимает окончательное решение.

  • Ошибка: передавать алгоритмам все личные данные.
    → Последствие: утечки, кибератаки, манипуляции.
    → Альтернатива: использование защищённых облачных сервисов и VPN.

  • Ошибка: слепо доверять результатам генеративных систем.
    → Последствие: дезинформация, подмена фактов.
    → Альтернатива: проверка информации через официальные источники и экспертные платформы.

А что если…

А что если искусственный интеллект перестанет быть просто инструментом и станет полноценным участником общества? Представим ситуацию: умные системы принимают решения быстрее и точнее человека. Вопрос в том, останется ли место для людей? Сценарии различны: от симбиоза, когда ИИ дополняет человека, до конкуренции, где машины начинают вытеснять своих создателей.

Плюсы и минусы использования ИИ

Плюсы Минусы
Экономия времени и ресурсов Утрата рабочих мест
Доступность знаний и сервисов Угроза приватности
Ускорение научных открытий Возможность создания опасных технологий
Автоматизация повседневных процессов Зависимость от алгоритмов
Поддержка медицины и образования Снижение критического мышления

FAQ

Как выбрать безопасные сервисы на основе ИИ?
Выбирайте платформы с прозрачной политикой конфиденциальности, сертификацией и проверенными отзывами пользователей.

Сколько стоит внедрение ИИ в бизнес?
Стоимость зависит от отрасли и масштабов. Для малого бизнеса — от десятков тысяч рублей (чат-боты), для крупных компаний — миллионы (аналитика, роботы).

Что лучше: полностью автономный ИИ или гибридные решения?
Гибридные системы безопаснее: они сочетают скорость машинных вычислений и человеческий контроль.

Мифы и правда

  • Миф: ИИ полностью заменит человека.
    Правда: большинство задач требует человеческого контроля и этических решений.

  • Миф: искусственный интеллект непогрешим.
    Правда: алгоритмы ошибаются, особенно при недостатке данных или предвзятости.

  • Миф: чем больше ИИ, тем безопаснее.
    Правда: рост технологий без правил повышает риски и уязвимости.

Три интересных факта

  1. Первые алгоритмы машинного обучения появились ещё в 1950-х, но настоящий прорыв случился только с ростом вычислительных мощностей в XXI веке.

  2. В 2017 году искусственный интеллект впервые сам открыл новый антибиотик, анализируя молекулы.

  3. Сегодня ИИ используется даже в садоводстве: он помогает управлять теплицами, контролировать уровень удобрений и прогнозировать урожай.

Исторический контекст

  • 1950-е: Алан Тьюринг формулирует тест на "мышление" машины.

  • 1980-е: первые экспертные системы применяются в медицине и промышленности.

  • 2000-е: бурное развитие интернета даёт толчок Big Data и машинному обучению.

  • 2020-е: генеративные модели меняют подход к текстам, изображениям и музыке.

  • 2030-е (прогноз): ИИ станет основой для новых технологий в биологии и энергетике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

США обсуждают требование выпускать столько же микросхем, сколько импортируется сегодня в 8:18

Произвёл за границей — плати в Штатах: Трамп готовит чиповую революцию 1:1

Администрация Трампа рассматривает жёсткую меру для полупроводниковой отрасли: тарифы на компании, не производящие достаточно чипов в США.

Читать полностью » Flipkart перенесёт штаб-квартиру из Сингапура в Индию к концу 2025 года — TechCrunch сегодня в 7:18

Индийские стартапы бегут из офшоров: Flipkart даёт сигнал всей экосистеме

Flipkart переносит штаб-квартиру из Сингапура в Индию. Это стратегический шаг перед IPO в 2026 году, который станет крупнейшим размещением на индийском рынке.

Читать полностью » В открытом доступе оказались документы 38 индийских банков, включая SBI сегодня в 6:28

Паспорт, счёт, сумма — всё наружу: ошибка в облаке поставила под удар 38 банков

Ошибки в настройке Amazon S3 привели к утечке 273 000 документов о банковских переводах в Индии. Виновником утечки признана финтех-компания Nupay.

Читать полностью » Новая технология TruSources выявляет дипфейки при проверке документов сегодня в 5:38

Проверка без стыда и риска: как новый ИИ избавляет интернет от паспортизации

TruSources предлагает новый способ проверки возраста и личности: всё выполняется на устройстве без передачи документов. Это может изменить индустрию KYC.

Читать полностью » В Supernal уволились сразу три топ-менеджера после приостановки программы аэротакси сегодня в 4:38

Быстро взлетели — и резко ушли в пике: что не так с воздушными амбициями Hyundai

Supernal переживает масштабные отставки и кадровые перестановки. После паузы в программе аэротакси стартап Hyundai пытается стратегически перезапуститься.

Читать полностью » OpenAI и Oracle объявили о строительстве пяти центров Stargate AI сегодня в 3:28

Роботы пишут нам сводки во сне: как утренние привычки превращаются в рынок на миллиарды

Nvidia, Oracle и SoftBank вливают миллиарды в дата-центры OpenAI. Новая функция Pulse показывает, зачем компании нужны такие колоссальные мощности.

Читать полностью » MIT-профессор Родни Брукс раскритиковал подход Tesla и Figure к обучению роботов сегодня в 2:28

Хайп на двух ногах: почему Брукс уверен, что гуманоидные роботы обречены

Родни Брукс считает, что миллиарды долларов, вкладываемые в гуманоидных роботов, не окупятся. Он предсказывает крах рынка и успех специализированных машин.

Читать полностью » Южная Корея вложит 530 млрд вон в развитие национальных языковых моделей ИИ сегодня в 1:16

Корея идёт на штурм OpenAI: пять игроков, которые могут перевернуть рынок ИИ

Южная Корея инвестирует сотни миллионов долларов в развитие собственных языковых моделей. LG, SK Telecom, Naver и стартап Upstage уже конкурируют с OpenAI и Google.

Читать полностью »

Новости
Технологии

Стартап Juicebox привлёк $36 млн для развития ИИ-платформы PeopleGPT
Спорт и фитнес

Как улучшить выносливость с помощью упражнений без штанги и тренажеров
Красота и здоровье

Ортопед Аникар Чхабра: колено — один из самых сложных суставов организма
Красота и здоровье

Напитки для роста волос: луковый сок, свекла и зелёный чай укрепляют фолликулы
Дом

Уксус и сода очищают паровой утюг от накипи и налёта — советы по уходу
Еда

Диетологи: масло нужно добавлять в салат не в конце, а между слоями
Красота и здоровье

Чёрный чай и улун могут улучшить обмен веществ, но менее эффективны для похудения, чем зелёный
Наука

Байкал признан самым древним озером мира возрастом 25 миллионов лет с уникальной экосистемой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet