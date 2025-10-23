Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:31

Голливуд против роботов: почему Гордон-Левитт хочет заморозить искусственный интеллект

Актёр Джозеф Гордон-Левитт призвал приостановить разработку сверхразумного ИИ

Актёр и режиссёр Джозеф Гордон-Левитт обратил внимание на опасность стремительного развития искусственного интеллекта. По словам артиста, миру стоит взять паузу, прежде чем делать следующий шаг к созданию машин, превосходящих человека по уму.

Почему Гордон-Левитт требует остановки

Звезда фильма "Начало" подписал международную петицию, призывающую временно приостановить исследования в области сверхразумного ИИ. Документ, на который ссылается The Wrap, объединяет политиков, религиозных лидеров, экспертов по технологиям и представителей шоу-бизнеса, включая Стивена Фрая, Will. i.am, Кейт Буш, режиссёра Дэна Квана и певицу Граймс.

В обращении говорится, что развитие искусственного интеллекта без надзора и строгих норм может привести к масштабным последствиям:

• потере рабочих мест и власти людьми;
• ослаблению гражданских прав;
• угрозе национальной безопасности;
• риску вымирания человечества.

"Многие ведущие компании стремятся создать сверхинтеллект уже в ближайшие десять лет, и он будет значительно превосходить людей по когнитивным способностям", — говорится в документе.

По мнению Гордон-Левитта, человечеству нужно установить чёткие стандарты безопасности и этики, прежде чем давать ИИ возможность самостоятельно принимать решения.

Видеопослание актёра

Гордон-Левитт разместил в соцсетях короткий ролик, где задался вопросом: зачем вообще создавать искусственный интеллект, умнее человека.

"Не нужно создавать сверхразум, пока мы не докажем, что это безопасно, и пока люди действительно этого не захотят", — сказал актёр.

Он отметил, что крупные IT-корпорации прежде всего руководствуются финансовыми интересами и стремятся сделать системы, способные имитировать человеческие чувства и эмоции. Однако, по мнению артиста, такие эксперименты требуют строгого контроля, чтобы избежать последствий, которые невозможно будет обратить.

Новый проект Netflix

Параллельно с общественными инициативами Гордон-Левитт продолжает творческую работу. Актёр готовит фильм об искусственном интеллекте для Netflix. Главную роль в картине исполнит Рейчел МакАдамс, а сценарий написан самим Гордоном-Левиттом совместно с Кираном Фицджеральдом, известным по фильму "Сноудэн". Производством занимается студия T-Street, основанная Райаном Джонсоном. В проект также вовлечена актриса и режиссёр Наташа Лионн.

Сравнение подходов

Подход Суть Риски Потенциальная выгода
Полная пауза Временное прекращение исследований сверхразумных систем Отставание в технологиях Время для выработки международных правил
Контролируемое развитие Разработка ИИ под строгим надзором и в рамках этических норм Возможные утечки и злоупотребления Безопасное внедрение инноваций
Свободный рынок Минимум ограничений и быстрый прогресс Потенциальные катастрофические последствия Экономический и технологический рост

Что предлагают эксперты

  1. Создать международный комитет по этике ИИ, куда войдут представители науки, бизнеса и права.

  2. Ввести обязательную сертификацию алгоритмов, способных к самообучению.

  3. Принять закон о прозрачности данных и алгоритмов, доступных пользователям.

  4. Запустить программы по образованию населения о принципах работы ИИ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: компании создают сверхразум, не проверив уровень его автономии.

  • Последствие: потеря контроля над системой и возможный сбой в управлении критическими процессами.

  • Альтернатива: постепенное тестирование в ограниченных средах с обязательным человеческим надзором.

А что если искусственный интеллект уже ближе, чем кажется?

Некоторые исследователи уверены, что первые элементы сверхинтеллекта уже существуют — например, в моделях, способных анализировать и создавать сложные тексты или изображения. Если это так, то ключевой вопрос заключается не в том, можем ли мы создать такого "мыслящего" ИИ, а готовы ли мы жить рядом с ним.

Плюсы и минусы временного моратория

Плюсы Минусы
Повышение безопасности и прозрачности Замедление научного прогресса
Время для формирования законодательных рамок Потеря конкурентных преимуществ
Повышение доверия общества к технологиям Возможное смещение фокуса инвестиций в теневой сектор

FAQ

Какова цель петиции?
Главная цель — временно заморозить работы по созданию сверхразумного ИИ до тех пор, пока не будут введены международные стандарты безопасности.

Кто подписал документ?
Среди подписантов — актёры, музыканты, политики и специалисты по технологиям, включая Стивена Фрая, Will. i.am и Кейт Буш.

Что делает сам Гордон-Левитт?
Он активно продвигает идею ответственного подхода к ИИ и одновременно работает над фильмом для Netflix, где поднимает схожие вопросы.

Мифы и правда

  • Миф: развитие искусственного интеллекта нельзя остановить.
    Правда: государства и корпорации могут договориться о временном моратории и совместных стандартах безопасности.

  • Миф: ИИ уже способен заменить человека во всех сферах.
    Правда: большинство современных систем ограничено конкретными задачами и не обладает самосознанием.

  • Миф: пауза в разработке приведёт к полному застою.
    Правда: приостановка может стать временем для укрепления этических и правовых основ.

Интересные факты

  1. Первая петиция о моратории на ИИ появилась ещё в 2015 году и была подписана Стивеном Хокингом и Илоном Маском.

  2. В 2023 году аналогичное обращение поддержали более тысячи исследователей из MIT и Стэнфорда.

  3. В некоторых странах, включая Канаду и Южную Корею, уже ведётся разработка законов о контроле над автономными алгоритмами.

