Роботы на фабрике
Роботы на фабрике
Марина Левченко Опубликована сегодня в 12:36

Кресла пустеют быстрее серверов: искусственный интеллект занимает место тихого работодателя

Искусственный интеллект стал фактором массовых увольнений — The Indian Express

Лидеры технологической отрасли всё чаще говорят о сокращениях без привычных эвфемизмов. В 2025 году искусственный интеллект перестал быть фоном и оказался прямо назван причиной увольнений тысяч сотрудников. Об этом сообщает издание The Indian Express. Если годом ранее компании ссылались на макроэкономику и неопределённость рынков, то теперь автоматизация и ИИ всё чаще фигурируют в официальных объяснениях кадровых решений.

По данным консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, именно внедрение ИИ стало причиной увольнения как минимум 55 тысяч работников в США в 2025 году. Только за октябрь американские компании сократили около 153 тысяч сотрудников, а в ноябре — ещё 71 тысячу. По информации CNBC, не менее 6 тысяч этих увольнений напрямую связаны с использованием технологий искусственного интеллекта.

ИИ как инструмент оптимизации

Экономическое давление, инфляция и торговые тарифы подтолкнули бизнес к ускоренному внедрению ИИ как способу быстрого сокращения затрат. Исследование Массачусетского технологического института показало, что ИИ-инструменты уже способны выполнять задачи 11,7 % работников на рынке труда США. Потенциальная экономия фонда оплаты труда в финансовом секторе, здравоохранении и профессиональных услугах оценивается в 1,2 трлн долларов.

В 2025 году этот тренд стал публичным. Крупные корпорации начали прямо связывать реструктуризацию штатов с автоматизацией процессов и ростом производительности за счёт ИИ. Для рынка труда это стало сигналом: речь идёт не о временной волне сокращений, а о структурных изменениях.

Amazon и Microsoft: ставка на новую модель работы

Amazon в октябре подтвердила сокращение не менее 14 тысяч сотрудников, при этом под угрозой оказались и около тысячи работников в Индии. Старший вице-президент компании по персоналу и технологиям Бет Галетти прямо связала эти изменения с ИИ.

Генеральный директор Amazon Энди Джасси ещё ранее предупреждал сотрудников, что ИИ приведёт к тому, что для одних задач потребуется меньше людей, а для других — больше. Схожий подход демонстрирует Microsoft, которая в 2025 году сократила около 15 тысяч рабочих мест по всему миру. Во внутреннем обращении Сатья Наделла заявил о необходимости "переосмыслить миссию для новой эпохи", сделав акцент на ИИ как универсальном инструменте.

Salesforce, IBM и CrowdStrike

Salesforce уволила около 4 тысяч сотрудников службы поддержки клиентов, открыто признав, что значительную часть их функций взяли на себя ИИ-агенты.

"Я сократил штат с 9000 до 5000 человек, потому что мне нужно меньше сотрудников", — заявил генеральный директор Марк Бениофф.

По его словам, ИИ уже выполняет до 50 % работы компании.

IBM также объявила о сокращении тысяч рабочих мест, отметив, что чат-боты с искусственным интеллектом заменили сотни сотрудников HR-подразделений. При этом компания расширяет команды в сферах, где требуется критическое мышление. CrowdStrike пошла ещё дальше: компания сократила 5 % штата, напрямую указав на ИИ как причину оптимизации. По словам гендиректора Джорджа Курца, ИИ "многократно усиливает бизнес" и ускоряет путь от идеи до продукта.

