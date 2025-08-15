Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Главная сцена is licensed under CC0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:24

Фадеев рассказал, что может машина и чего никогда не сможет в музыке

Продюсер Максим Фадеев: искусственный интеллект не вытеснит живых музыкантов

Что, если музыкальный мир изменится, но его душа останется прежней?
Максим Фадеев уверен: искусственный интеллект вряд ли сможет вытеснить живого музыканта со сцены. В беседе с ТАСС продюсер и композитор отметил, что ИИ способен стать ценным помощником для талантливых артистов, но не превратится в полноценного творца.

ИИ как инструмент, а не замена

По словам Фадеева, нейросеть — это лишь дополнительный инструмент, который помогает реализовывать творческие идеи. Однако в руках человека, не знакомого с основами музыкальной теории и практики, он вряд ли принесёт значимый результат.

"ИИ не сможет сделать ничего выдающегося в руках человека, который не знает основ музыки", — подчеркнул он.

Личный опыт с нейросетью

Композитор поддерживает внедрение современных технологий в музыкальное производство. Более того, он уже попробовал их на практике — недавно представил клип, созданный при участии искусственного интеллекта.

"У меня в столе лежит большое количество музыки, не попсовой, которую я не делаю, так как мне казалось, что это мало кому будет интересно. Однако по реакции аудитории я понимаю, что интерес к нестандартным решениям есть. Именно поэтому я сделал такой музыкальный ход в этом клипе", — рассказал продюсер.

Новая работа Фадеева

13 августа состоялась премьера клипа на песню "Иди на мой голос", где в визуальной части активно использовались возможности нейросетей.

