Ефим Шифрин
Ефим Шифрин
© commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under CC BY-SA 3.0
Опубликована сегодня в 13:58

Современный лайфхак Ефима Шифрина: технологии берут рутину на себя

Ефим Шифрин рассказал об использовании искусственного интеллекта в учебе и соцсетях

Актер и сатирик Ефим Шифрин неожиданно признался, что технологии искусственного интеллекта заняли место и в его повседневной жизни. В интервью артист рассказал, что уже активно использует нейросети, хотя и с оговорками — пока лишь в ограниченных сферах.

Как Шифрин применяет ИИ

По словам 69-летнего актера, искусственный интеллект оказался полезен в учебе. Его преподаватели английского языка уже используют специальные программы, которые помогают разбирать и запоминать новые слова. Таким образом, изучение иностранного языка становится проще и эффективнее.

Еще одна сфера, где нейросети пришлись кстати, — социальные сети. Шифрин признался, что использует их помощь для ведения одной из страниц, где нужно регулярно публиковать тексты. По его словам, это экономит время и силы, позволяя сосредоточиться на других делах.

"Такие технологии помогают мне вести одну из социальных сетей, сокращают время для написания постов. Я пользуюсь им в умеренных дозах, но нельзя отрицать, что искусственный интеллект ворвался в нашу жизнь", — сказал актер Ефим Шифрин.

Что ИИ пока не способен заменить

Несмотря на положительный опыт, артист уверен, что творческая профессия требует большего, чем может предложить алгоритм. Он подчеркнул, что ИИ не способен полностью заменить человека в работе над сценариями или в актерском мастерстве. Машины могут помочь автору, но окончательное решение и творческая интонация всегда останутся за человеком.

Шифрин заметил, что творчество — это в первую очередь уникальность и личный опыт, которые никакой генеративный алгоритм воспроизвести не может.

Искусственный интеллект в музыке

Актер поделился еще одним примером из своей профессиональной жизни. Недавно он участвовал в мюзикле, где многие мелодии были переработаны с помощью ИИ. Компьютерные алгоритмы взяли за основу западные музыкальные произведения и изменили их до полной неузнаваемости.

"Стоит ли это осуждать? Не знаю. Это уже другие мелодии. Просто они возникли иным, техногенным путем", — добавил Шифрин.

По мнению артиста, подобные эксперименты отражают современную тенденцию: искусственный интеллект становится не только инструментом, но и соавтором в искусстве.

