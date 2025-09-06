Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Искуственный разум
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:23

Искусственный интеллект наступает: вашу профессию изменит до неузнаваемости – проверьте, что вас ждет

Искусственный интеллект трансформирует рынок труда: какие профессии под угрозой – прогноз эксперта

Многие сферы занятости в ближайшие годы кардинально изменятся из-за стремительного развития искусственного интеллекта и роботизации. Об этом рассказал основатель сервиса удалённого контроля персонала Glaz Виктор Гор, подчеркнув, что ключевым навыком для специалистов становится умение использовать новые технологии.

Какие профессии под угрозой трансформации

По словам эксперта, автоматизация затронет почти все профессии, где возможно алгоритмизировать задачи.

"Сегодня практически все профессии, которые можно автоматизировать, претерпят серьезные изменения. Это касается, например, юриспруденции, бухгалтерии, HR, проектирования, дизайна и стайлинга. Даже задачи, которые кажутся уникальными, будут выполняться точнее и эффективнее с помощью искусственного интеллекта", — отметил Виктор Гор.

Юристы, бухгалтеры, проектировщики и даже дизайнеры — в этих сферах ИИ способен взять на себя значительную часть работы. Однако это не означает, что человек останется без дела.

Искусственный интеллект как помощник, а не замена

Эксперт подчеркнул, что технологии не вытесняют людей, а дополняют их, делая работу быстрее и продуктивнее.

"Самое ценное, что может сделать специалист в любой профессии, — начать использовать ИИ уже сейчас. Это касается дизайнеров, аналитиков, веб-разработчиков и многих других специалистов. Технологии не устраняют человека, они усиливают его возможности", — объяснил Виктор Гор.

Таким образом, специалистам важно не бояться автоматизации, а вовремя осваивать новые инструменты.

Кто сохранит востребованность

Есть профессии, которые сложно полностью заменить. К ним относятся пожарные, а также специалисты ручного труда: плотники, слесари, сварщики, каменщики.

"Сложно полностью заменить пожарных или специалистов ручного труда — плотников, слесарей, сварщиков, каменщиков. Однако даже в этих сферах технологии постепенно внедряются, и важно быть готовым к трансформации", — добавил Виктор Гор.

Даже традиционные профессии будут меняться под влиянием технологий: появятся новые инструменты и требования к навыкам.

Ближайшие перспективы

Эксперт отметил, что уже в ближайшие два-три года искусственный интеллект станет неотъемлемой частью повседневной работы специалистов.

"Если игнорировать эти изменения, можно столкнуться с серьезными трудностями. Те, кто начнет использовать ИИ прямо сейчас, смогут оставаться востребованными и адаптироваться вместе с технологическим прогрессом", — заключил Виктор Гор.

Три интересных факта

  1. По данным Всемирного экономического форума, к 2027 году технологии могут вытеснить около 85 миллионов рабочих мест, но при этом создадут 97 миллионов новых.
  2. В Южной Корее уже работают роботы-адвокаты, способные готовить юридические документы быстрее и дешевле людей.
  3. Первые попытки автоматизировать бухгалтерию предпринимались ещё в 1960-х годах, но лишь с развитием ИИ они стали по-настоящему эффективными.

